5 распространённых ошибок в маркетинге

Маркетинг — это комплекс процессов по созданию и продвижению продуктов. Другими словами, маркетинг занимается планированием, продвижением и реализацией идей, товаров или услуг, которые удовлетворяют потребности групп потребителей. Бизнес в России находится только на стадии становления, маркетинг у нас считается чем-то вроде «ну потом можно», то есть дополнением, чего не скажешь о развитых странах Европы. Потому бизнесмены с подобным образом мышления застряли где-то в середине 90-х. Но даже те, кто понимает, что без правильного маркетинга их компания неизбежно пойдёт ко дну, делают множество грубых ошибок. Они считают, что «знают лучше», как продвигать свой продукт, чем те непонятные специалисты с каким-то там многолетним опытом. Мы расскажем о пяти распространённых ошибках в маркетинге.

1. Непонимание того, кому продают

Не будем даже объяснять, что получается, когда люди, не имеющие даже понятия о том, кто их целевая аудитория, пытаются ориентировать продукт сразу на всех. Одна из главных задач маркетинга — создать бренд, который будет удовлетворять потребности определенной группы потребителей. Представим, что ты делаешь скейтборды. Очевидно, что твой товар для молодых парней и девушек от 14 до 25 лет, ведущих активный образ жизни. Но даже тут нужны маркетинговые исследования. А когда ты продаешь товары или услуги, направленные на широкую аудиторию, например одежду, то здесь не обойтись без правильного маркетинга. Растрачивая ресурсы на создание и продвижение продукта для широких масс, ты попросту упускаешь выгоду. Понимание того, что ты продаешь, кому и как — это первый шаг на пути к успеху бренда.

2. Отсутствие планирования

Нет стратегии — нет компании. «Я лучше знаю, что нужно для моей компании» — типичное заявление владельца любой из российских фирм. Никакого планирования не то что в долгосрочной, но и даже в среднесрочной, а порой и в краткосрочной перспективе. По сути, дается указание «делать деньги», и на этом планирование заканчивается. Для понимания можешь глянуть рекламу Coca-Cola . Компания из года в год следует выбранной стратегии, направленной на создание образа в памяти покупателя. Coca-Cola — это «вкусный и яркий напиток для хорошего времяпрепровождения в компании друзей». Стратегия практически не меняется, поэтому любой элемент бренда узнает каждый потребитель: цвета, слоган и даже ноты музыки. А когда компанию лихорадит и бросает из стороны в сторону, то покупатели в упор не будут видеть ее продукт. Помни: продуманная стратегия дает покупателю уверенность в продукте, а твоим сотрудникам помогает понять философию компании и пути ее продвижения. Также опытные маркетологи советуют осуществлять долгосрочное и среднесрочное планирование непосредственно владельцу бизнеса, руководствуясь советами маркетолога, тогда как краткосрочное лучше передать сотрудникам. Почему именно так? При кризисах в компании среднестатистический наемный работник будет пытаться спасти не твою компанию, а свою должность, принимая выгодные для себя решения, даже если они идут во вред фирме.

3. Отсутствие уникального предложения

Повтор того, что уже есть на рынке, с небольшим снижением или повышением цены или качества — это провальный маркетинговый ход, на который покупатели отреагируют либо вяло, либо вообще никак. Проще говоря, в сознании целевой аудитории закрепляется один продукт, который ассоциируется с определенным товаром или услугой. iPhone — телефон, Coca-Cola — напиток, McDonalds — фастфуд и так далее. Ты можешь создать точно такой же по качеству или даже более качественный товар, но покупатель будет говорить: «О, это как iPhone, да?». То есть бренд должен соответствовать ожиданию покупателя и при этом иметь что-то уникальное. Создание уникального торгового предложения — это один из главных приоритетов опытного маркетолога.

4. Бездарный маркетолог

Одна из самых главных причин провала компании — это непонимание того, кто такой маркетолог и чем он занимается. До сих пор в некоторых фирмах маркетологов считают нахлебниками, от которых никакой пользы. Даже те, кто решился нанять маркетолога, берут первого попавшегося. Бизнесменам не ясно, по каким критериям оценивать квалификацию специалиста и качество его работы. Этот случайный маркетолог действует по интуиции, потому что он специалист, он так видит. При этом он игнорирует не только инновации, но и классические методы. Маркетолог просто копирует наработки других компаний без существенных изменений и подстройки. Это как лечить разные болезни одним способом, лишь немного меняя рецептуру. Действия такого маркетолога вредят не только самой компании, но и вообще маркетингу в целом. Покупатель в большинстве своём запоминает первую информацию, которая остается в его сознании. Поэтому с первого шага хороший маркетолог прокладывает путь в успешное будущее, плохой — путь на свалку истории.

5. Неправильная рекламная кампания

Рекламная кампания, собранная на коленке, вызовет недоумение, а в особых случаях даже сделает продукт посмешищем в глазах покупателей и конкурентов. Бывает так, что рекламная кампания начинается сразу, без предварительной подготовки (сбора и анализа информации о целевой аудитории). То есть владелец бизнеса заявляет: «Я так хочу и так вижу», а маркетолог, который не хочет вылететь с рабочего места из-за конфликта с руководством, выполняет поставленную задачу. В итоге реклама вызывает у зрителя желание переключить, пролистнуть или закрыть, но только не восхититься и захотеть купить. Помни: это одна из самых важных ошибок. Если ты владеешь бизнесом, то не нужно делать рекламу, которая нравится тебе. Правильная рекламная кампания может противоречить твоим вкусам, но зато понравится покупателю. Ты ведь делаешь это для продажи товаров и услуг компании, а не в угоду своему самолюбию. Ещё одна ошибка, которую можно отнести к неверной стратегии рекламной кампании — показывать рекламу совершенно случайно и непродуманно. Даже если рекламная кампания проработана до мелочей, но транслируется в совершенно неподходящих местах, не в то время и не в тех форматах и количествах, она обречена на провал. Опытный маркетолог при построении рекламной кампании следует модели потребительского поведения AIDA (Attention, Interest, Desire, Action).

Найти хорошего маркетолога сложно, особенно в нашей стране. Но даже если у тебя получится найти такого специалиста, то он обойдётся тебе достаточно дорого. У стартапа и молодого бизнеса каждый рубль на счету. Поэтому ты можешь воспользоваться услугами аутсорсинга маркетинга от компании R&D. 12 экспертов в штате работают быстро и на результат, и это одно из главных преимуществ компании. Кроме того, аутсорсинг маркетинга обойдётся тебе в два раза дешевле, чем штатный маркетолог. Компания R&D полноценно тестирует гипотезы с полным аудитом за 1-2 месяца: проводит исследования, анализирует конкурентов, разрабатывает стратегию. После этого компания переходит к тактике, используя именно те маркетинговые инструменты, которые подойдут конкретно под твои задачи. Это не сможет сделать штатный маркетолог с ограниченным числом навыков.

Такой подход исключает все ошибки, представленные в этой статье. Кстати, помимо аутсорсинга маркетинга, компания R&D предлагает комплексные услуги в области Digital-маркетинга, а также отдельные продукты, такие как анализ ниши и внедрение amoCRM. Заказать аутсорсинг маркетинга в компании R&D →