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В «Рособоронэкспорте» рассказали о планах поставок ЗРК «Викинг» за рубеж
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В «Рособоронэкспорте» рассказали о планах поставок ЗРК «Викинг» за рубеж 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
"РОСОБОРОНЭКСПОРТ" ПРЕДЛАГАЕТ ЗАРУБЕЖНЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ЗРК «ВИКИНГ», ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ КОТОРОГО УВЕЛИЧЕНА В 1,5 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С «БУК-М2Э» — ЛАДЫГИН
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