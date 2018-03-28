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Жителей Владивостока лишили лососевой икры
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жителей Владивостока лишили лососевой икры 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Сотрудники полиции и инспекторы Управления Россельхознадзора на территории Владивостока выявили и пресекли реализацию восьми килограммов лососевой икры сомнительного качества, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по Приморскому краю и Сахалинской области.
На упаковке самого товара не было маркировки производителя с указанием даты выработки и окончания срока годности. Предприниматель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
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