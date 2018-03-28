Жителей Владивостока лишили лососевой икры

Сахалинской области. Сотрудники полиции и инспекторы Управления Россельхознадзора на территории Владивостока выявили и пресекли реализацию восьми килограммов лососевой икры сомнительного качества, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по Приморскому краю

На упаковке самого товара не было маркировки производителя с указанием даты выработки и окончания срока годности. Предприниматель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа.