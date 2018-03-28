Ещё
В Карачаево-Черкесии начали производство халяльной косметики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Карачаево-Черкесии начали производство халяльной косметики 

ТАСС 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
ЧЕРКЕССК, 28 марта. /ТАСС/. Производство косметики по стандартам халяль стартавало в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил ТАСС начальник департамента инвестиционных проектов АО «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» Науруз Байрамкулов.
"В республике разработан уникальный бренд косметики по стандартам халяль, стоимость инвестпроекта оценивается в 250 млн рублей, производство продукции уже начато", — сказал Байрамкулов.
По его словам, в косметике используется природное богатство Карачаево-Черкесии — артезианская ледниковая вода, содержащая 18 природных минералов. «Продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам, а также стандартам халяль, что подтверждено Международным центром стандартизации и сертификации Совета муфтиев России», — сказал Байрамкулов.
Он уточнил, что стандарт гарантирует отсутствие в составе косметики животных жиров, ГМО, сульфатов, этилового спирта и некоторых других компонентов. По его словам, продукция не испытывалась на животных. Компания-производитель имеет настоящую научную лабораторию, в которой разрабатываются уникальные рецептуры косметики для всей семьи.
"Основная технология производства разрабатывалась на протяжении двух лет, в настоящее время косметика производится на заводах Москвы и Санкт-Петербурга. Проект реализуется при поддержке и полном сопровождении АО «Корпорация развития КЧР», которое на данном этапе осуществляет поддержку в части дополнительной сертификации продукции и организации выхода на рынки Чеченской Республики, Москвы, Республики Татарстан, ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии. Уже подписан первый экспортный договор с контрагентами из Казахстана, ведутся активные переговоры с китайской компанией по выходу на местный рынок и организации логистики поставок. Планируемый годовой объем контракта — 1,5 млн долларов", — отметил собеседник агентства.
Департамент инвестиционных проектов АО «Корпорация развития КЧР» ведет подготовку полной локализации экологически чистого и безопасного производства в КЧР. При стоимости проекта в 250 млн рублей годовая выручка ожидается 190 млн рублей, норма рентабельности проекта — 30%. Планируется создать 60 высокопроизводительных рабочих мест и увеличить отчисления в бюджет, развить инфраструктуру и привлечь инвестиции в республику.
ТАСС: последние новости
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до уровня больше 13% Выплаты вкладчикам ростовского банка "Кредит Экспресс" составят около 1,2 млрд рублей Минстрой рассчитывает на принятие законопроекта о прямой оплате услуг ЖКХ 23 марта
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово245
Названо окончательное число погибших в Кемерово421
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово126
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1110
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
00:14
Самбурская материлась на панихиде памяти
Шоу-бизнес
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение