В Карачаево-Черкесии начали производство халяльной косметики

ЧЕРКЕССК , 28 марта. / ТАСС /. Производство косметики по стандартам халяль стартавало в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил ТАСС начальник департамента инвестиционных проектов АО «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» Науруз Байрамкулов.

"В республике разработан уникальный бренд косметики по стандартам халяль, стоимость инвестпроекта оценивается в 250 млн рублей, производство продукции уже начато", — сказал Байрамкулов.

По его словам, в косметике используется природное богатство Карачаево-Черкесии — артезианская ледниковая вода, содержащая 18 природных минералов. «Продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам, а также стандартам халяль, что подтверждено Международным центром стандартизации и сертификации Совета муфтиев России », — сказал Байрамкулов.

Он уточнил, что стандарт гарантирует отсутствие в составе косметики животных жиров, ГМО, сульфатов, этилового спирта и некоторых других компонентов. По его словам, продукция не испытывалась на животных. Компания-производитель имеет настоящую научную лабораторию, в которой разрабатываются уникальные рецептуры косметики для всей семьи.

Департамент инвестиционных проектов АО «Корпорация развития КЧР» ведет подготовку полной локализации экологически чистого и безопасного производства в КЧР. При стоимости проекта в 250 млн рублей годовая выручка ожидается 190 млн рублей, норма рентабельности проекта — 30%. Планируется создать 60 высокопроизводительных рабочих мест и увеличить отчисления в бюджет, развить инфраструктуру и привлечь инвестиции в республику.