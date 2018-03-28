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В. Матвиенко поручила контролировать создание Роспотребнадзором перечня запрещенных тонизирующих веществ
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В. Матвиенко поручила контролировать создание Роспотребнадзором перечня запрещенных тонизирующих веществ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам СФ взять на контроль создание Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзору) перечня запрещенных тонизирующих веществ и компонентов. Об этом она сообщила в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
«Я бы поддержала это предложение. Давайте, комитет по экономической политике и комитет по бюджету (комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам — прим. Агенства «Москва») такое поручение сформулируем. Надо разобраться с Роспотребнадзором, почему столь длительное время не принимаются необходимые нормативные правовые акты», — сказала В. Матвиенко.
В свою очередь член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков пояснил, что в конце июля 2017 г. был одобрен федеральный закон №278 «О внесении изменений в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об ограничении потребления, распития алкогольной продукции».
«Согласно документу, с 1 января 2018 г. в России не допускается производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества и компоненты. В дополнение к федеральному закону правительство должно было официально опубликовать перечень запрещенных тонизирующих веществ или компонентов. Тем не менее к настоящему моменту Роспотребнадзор не огласил данный перечень. Прошу поручить профильному комитету взять ситуацию на контроль», — отметил сенатор.
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