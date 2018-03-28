В. Матвиенко поручила контролировать создание Роспотребнадзором перечня запрещенных тонизирующих веществ 

Агентство «Москва»: последние новости

Общественные зоны в ЖК «Белые ночи» в ТиНАО будут оформлены по мотивам природы Карелии

Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании налоговых платежей банков с отозванной лицензией

МВД: 650 интернет-магазинов по продаже наркотиков было заблокировано в России в 2017 г.