Новые правила досмотра пассажиров петербургского метро вступят в силу 6 апреля 

Максим Соколов, глава Министерства транспорта, подписал указ, регламентирующий правила досмотра пассажиров петербургского метрополитена. Документ вступит в законную силу 6 апреля
Теперь сотрудникам подземки разрешается досматривать граждан, спустившихся в метро, только если на это есть веские причины. Досматривать будут «подозрительных лиц» и пассажиров, «на которых сработали стационарные рамки».
Проверять пассажиров можно будет при помощи радиационного контроля металлодетекторов. Другие способы проверки, к примеру, переносные детектеры металла, полиция сможет использовать в случае срабатывания рамки, расположенной при входе в подземку.
Новые правила позволят досматривать не только пассажиров, но и их багаж. Загруженность сумки должна быть не менее 70% для проведения проверки. Доля проверяемых граждан не регламентируется.
Следует напомним, что летом 2017 года на четырех станциях метрополитена Петербурга в течение недели проводился тотальный досмотр всех входящих пассажиров, что разгневало многих жителей города. После этого Смольный обратился в правительство страны с предложением разработать «оптимальную технологию» досмотра. Соответствующий закон теперь подписал глава Минтранса.