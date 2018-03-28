Новые правила досмотра пассажиров петербургского метро вступят в силу 6 апреля

Теперь сотрудникам подземки разрешается досматривать граждан, спустившихся в метро, только если на это есть веские причины. Досматривать будут «подозрительных лиц» и пассажиров, «на которых сработали стационарные рамки».

Проверять пассажиров можно будет при помощи радиационного контроля металлодетекторов. Другие способы проверки, к примеру, переносные детектеры металла, полиция сможет использовать в случае срабатывания рамки, расположенной при входе в подземку.

Новые правила позволят досматривать не только пассажиров, но и их багаж. Загруженность сумки должна быть не менее 70% для проведения проверки. Доля проверяемых граждан не регламентируется.