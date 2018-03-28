Смотри в оба. Как телефон может превратиться в «черный ящик»

Среднестатистический человек включает смартфон около 200 раз в день, для наших нужд существует огромное множество моделей. Как же выбрать правильного помощника и при этом не купить «паленый» товар — в материале корреспондента АиФ-Югра

Доверяй, но проверяй

Смартфоны заменяют нам плеер, будильник, телевизор и книги, каждый день они совершенствуются, становятся мощнее. Меняется дизайн, вместе с ним растет и цена. Отдавая немалые деньги за покупку, неприятно, да и просто обидно, обнаружить, что купленный телефон не исправен. Поэтому, прежде чем разбрасываться деньгами, стоит задуматься: как не купить подделку?

«Купил себе телефон по дешёвке на рынке для того, чтобы брать с собой на рыбалку. Пришел домой, и в итоге не смог его включить, оказалось, что батареи в телефоне нет. Когда принес его обратно — продавца уже не нашел. Хорошо, что отдал только 2 тысячи, а если бы купил дороже?» — поделился своим горьким опытом студент Артем Васильчук.

Специалисты по защите прав потребителей советуют брать телефоны в офисах официальных операторов мобильной связи или в магазинах самих производителей. Если опасаетесь, что у них дороже — не переживайте, цена всегда примерно одинакова. В зависимости от предлагаемых акций, конечно. Вместе с тем шанс купить бракованный товар здесь гораздо ниже. Старайтесь не покупать телефоны на рынке, в уличных киосках или на остановках, скорее всего, вы наткнётесь на подделку.

Не стоит покупать мобильный телефон по слишком заниженной цене. Как показывает опыт, чаще на распродажу выставляют телефоны с поломками, царапинами или другими «косяками». Поэтому не спешите приобретать данный смартфон сразу, сначала обязательно спросите у продавца-консультанта, почему такая разница в цене.

«Покупала новый телефон для своей дочки на день рождения. Она очень обрадовалась подарку, но меньше чем через месяц телефон стал плохо работать. Специалисты сказали, что это — подделка, хотя он выглядел отлично! Определили они это по специальному номеру телефона. Объясните подробно, что нужно сделать, чтобы в следующий раз не попасться на уловки мошенников?» — спрашивает мама из Ханты-Мансийска Ольга Резанова.

Когда вы уже определились с моделью телефона, обратите внимание на следующие моменты.

Во-первых, комплектация. В комплект обязательно входят инструкция по эксплуатации и гарантийный талон на русском языке, аккумулятор и зарядка. Сам аппарат должен быть покрыт тонкой пленкой, которая защищает поверхность телефона от царапин во время транспортировки. Если такой пленки нет, возможно, вас пытаются обмануть, и мобильным кто-то уже пользовался. Телефон должен иметь сертификат или декларацию о соответствии Минсвязи , Госстандарта, санитарно-эпидемиологическое заключение. Так что, не стесняйтесь спрашивать продавца о данной модели, проверьте работу каждой кнопки, обязательно позвоните кому-нибудь и протестируйте динамики телефона. Также можно и нужно «полистать» меню, убедиться в работоспособности дисплея и зарядки.

Чтобы избежать неприятностей в будущем, необходимо сверить серийные номера (IMEI), указанные на коробке, на корпусе телефона и выдаваемые самим телефоном после ввода кода *#06#. Каждый телефон имеет свой уникальный код ІМЕІ (International Mobile Equipment Identifier — Международный идентификатор мобильного оборудования), который дается при изготовлении телефона. Если серийные номера совпадают, и вас все устраивает, можно оформлять покупку.

Спор здесь неуместен

Если все-таки телефон сломался, вы нашли дефект или у вас в руках оказалась подделка, не переживайте — это можно исправить.

Прежде всего, обратитесь в магазин, где покупали телефон, с требованиями в письменной форме, чтобы вам заменили модель на аналогичную или даже на другую. Также вы можете потребовать на месте починить телефон или вернуть деньги — как вам удобнее.

Часто покупателю отказывают в замене товара или возврате потраченного, предлагая вместо этого отремонтировать телефон. Понятно, что для магазина ремонт — один из менее затратных способов восстановления товара. Но не всегда ремонт бывает выгоден для владельца. Мы ведь не хотим иметь телефон, который проработал всего 1-2 недели и уже требует ремонта. Поэтому, если предложение вас не устраивает, можете никого не слушать. В случае, если вы согласились на гарантийный ремонт, продавец обязан предоставить оформленные документы, в которых должно быть указано: состояние телефона, дата приемки, штамп магазина и срок ремонта. Но и здесь не все просто.

«Пыталась вернуть телефон из-за его неисправности, — рассказала нам жительница окружной столицы Майя Березина. — В магазине мне отказали в обмене и возврате. Причем продавец был со мной груб, настаивая на ремонте, хотя я не повышала голос и не провоцировала его, куда мне теперь обращаться»?

Если между вами и продавцом возник спор о том, почему телефон сломался, проводится проверка (ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»), в этом случае именно продавец обязан доказать, что поломка телефона произошла по причине покупателя. Для того, чтобы такой контроль провести, продавец за свой счет организует экспертизу телефона. А покупатель имеет право следить за ходом проведения данной экспертизы. На все требуется 20 дней, и если ваша вина не доказана, магазин должен выполнить ваши требования. Заменить телефон на исправный или вернуть деньги.

Если вы недовольны результатами проведенной экспертизы, вы можете обратиться в другой сервисный центр и получить за свой счет независимую оценку исправности или неисправности сотового телефона. Покупатель в данном случае почти всегда имеет шанс выиграть суд и потребовать выполнения своих условий принудительно, через суд.

В поисках справедливости

Если вы решили «бороться» за «здоровье» своего телефона, первое, что вам нужно будет сделать, — это обратиться к продавцу и сообщить ему о выявленных недостатках. Если на ваши замечания продавец не отреагирует, то самым правильным шагом в защиту своих прав будет составление претензии на имя продавца. Претензия должна составляться в двух экземплярах. Один образец передается продавцу, а на другом он должен сделать отметку о принятии документа. Если же он отказывается принять претензию, отправьте ее по почте заказным письмом с уведомлением. Если и в этом случае ответа не последовало, или он вас не устраивает, вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением.

Материал подготовлен при содействии Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре»