Глава Пентагона рассказал, зачем было нужно отравление Скрипаля 

По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, инцидент с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери был нужен России, чтобы внести раскол в единство стран Запада.
«Они делают то, что по их мнению можно опровергнуть. Они пытаются подорвать единство западного альянса НАТО и другие прочие вещи», — заявил Мэттис.
По его словам, Россия решила не выстраивать партнерские отношения с Европой, выбрав иной путь построения взаимоотношений со странами-членами НАТО, передают «Известия».
Ранее посол России в Лондоне заявил, что, несмотря на российское гражданство, Великобритания не предоставляет о Сергее Скрипале никаких данных.