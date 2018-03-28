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Глава Пентагона рассказал, зачем было нужно отравление Скрипаля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава Пентагона рассказал, зачем было нужно отравление Скрипаля 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В США считают, что все дело в единстве стран-членов НАТО.
По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, инцидент с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери был нужен России, чтобы внести раскол в единство стран Запада.
«Они делают то, что по их мнению можно опровергнуть. Они пытаются подорвать единство западного альянса НАТО и другие прочие вещи», — заявил Мэттис.
По его словам, Россия решила не выстраивать партнерские отношения с Европой, выбрав иной путь построения взаимоотношений со странами-членами НАТО, передают «Известия».
Ранее посол России в Лондоне заявил, что, несмотря на российское гражданство, Великобритания не предоставляет о Сергее Скрипале никаких данных.
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