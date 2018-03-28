Орловцы стали чаще расплачиваться пластиковыми картами

Орловской области за 2017 год держателями платежных карт совершено 67,3 млн операций, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 25,3%.

Суммарный объем этих операций составил 134,4 млрд рублей, увеличившись на 12,2%. Только в предприятиях торговли и услуг Орловской области с помощью платежных карт было совершено 51,4 млн операций на сумму 37,7 млрд рублей. Средняя сумма покупки составила 730 рублей.

Как отмечает Отделение по Орловской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, за 2017 год количество и объем безналичных операций, совершенных в регионе с использованием платежных карт, увеличились на 36,4% и 31,5% соответственно (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Объем операции по снятию наличных сократился на 0,8%, что соответствует общероссийской тенденции.

На 01.01.2018 количество устройств, принимающих к обслуживанию платежные карты (в т.ч. банкоматы и платежные терминалы, электронные терминалы) составило в Орловской области 12,2 тыс. единиц, увеличившись за год на 16,4%.

«Платежные карты — удобный инструмент для решения разных задач, и наши земляки, как свидетельствует статистика, готовы с этим согласиться. Все чаще карты используются для проведения операций по оплате товаров и услуг, чему способствует расширение сети приема», — отмечает заместитель управляющего Отделением по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Александр Устенко.

Жителям нашего региона на конец 2017 года выпущено 1303 тыс. платежных карт. Тогда как годом ранее –1181 тыс. карт.