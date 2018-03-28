Программа маркировки лекарств идет полным ходом

Специальное оборудование для маркировки лекарств российского производства начало поставляться в регионы страны.

Об этом отчитался его производитель, Центр развития перспективных технологий. Оборудование, считают там, будет пользоваться спросом не только среди фармпроизводителей, но и среди дистрибьюторов товаров медицинского назначения.

До конца 2018 года на рынке появится не менее двух сотен таких систем, которые позволяют ставить специальные метки на упаковках лекарственных средств. По этим меткам каждый потребитель впоследствии сможет понять, легально ли произведено лекарство, откуда оно поставлено, какая у него серия и т. д.

Оборудование, которое производится сегодня в Калуге , должно составить достойную конкуренцию импортным аналогам, считают его разработчики. Как отмечает глава совета директоров Центра Михаил Дубин , российские решения позволят экономить и время, и средства: «Мы будем осуществлять поставки и установку наших систем в кратчайшие сроки. А стоимость отечественных комплектов примерно на треть ниже, чем систем иностранного производства. Кроме того, наши системы в дальнейшем могут быть использованы и для маркировки других товаров».

Напомним, что, согласно планам Минздрава , уже к 2020 году абсолютно все лекарства в стране должны быть промаркированы.

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