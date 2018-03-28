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Книжный магазин «Clever» дает 15% скидку участниками программы лояльности сайта «Ежик-Ежик»
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Книжный магазин «Clever» дает 15% скидку участниками программы лояльности сайта «Ежик-Ежик» 

Ezhikezhik.ru 51 минуту назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Скидку 15% на книги, настольные игры и печатную продукцию можно теперь получить в книжном магазине «Clever». Для этого нужно зарегистрироваться в системе лояльности сайта «Ежик-Ежик», сказать на телефон или мобильное устройство приложение и предъявить виртуальную карту в магазине при покупке. Это несложно, но очень эффективно: покупатель и член клуба «ЕжикFamily» экономит 15% на покупке книг и подарков. Скачивайте для Apple или Android и присоединяйтесь.
Clever издает переводные серии хороших энциклопедий, книжки с заданиями, лабиринтами и загадками и карточки с играми. Компания работает с крупнейшими иностранными издательствами (HarperCollins, Penguin, Nathan, Bayard, Meadowside, Auzou и т. д.), а также с избранными российскими авторами и художниками и печатает книги в лучших типографиях по всему миру.
Для того, чтобы выбрать хорошую книгу, в издательство ехать не придётся. Главный книжный магазин Clever находиться в Центральном Детском магазине, на третьем этаже. В магазине можно купить книги без наценки. Кроме этого, отделы Clever находятся: ТРЦ Метрополис (м. Войковская, Ленинградское шоссе, 16Ас8, 3 этаж) Shop-in-shop в Доме Технической Книги (Ленинский проспект, д. 40.).
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