Книжный магазин «Clever» дает 15% скидку участниками программы лояльности сайта «Ежик-Ежик»

Скидку 15% на книги, настольные игры и печатную продукцию можно теперь получить в книжном магазине «Clever». Для этого нужно зарегистрироваться в системе лояльности сайта «Ежик-Ежик», сказать на телефон или мобильное устройство приложение и предъявить виртуальную карту в магазине при покупке. Это несложно, но очень эффективно: покупатель и член клуба «ЕжикFamily» экономит 15% на покупке книг и подарков. Скачивайте для Apple или Android и присоединяйтесь.

Clever издает переводные серии хороших энциклопедий, книжки с заданиями, лабиринтами и загадками и карточки с играми. Компания работает с крупнейшими иностранными издательствами (HarperCollins, Penguin, Nathan, Bayard, Meadowside, Auzou и т. д.), а также с избранными российскими авторами и художниками и печатает книги в лучших типографиях по всему миру.

Для того, чтобы выбрать хорошую книгу, в издательство ехать не придётся. Главный книжный магазин Clever находиться в Центральном Детском магазине, на третьем этаже. В магазине можно купить книги без наценки. Кроме этого, отделы Clever находятся: ТРЦ Метрополис (м. Войковская, Ленинградское шоссе, 16Ас8, 3 этаж) Shop-in-shop в Доме Технической Книги (Ленинский проспект, д. 40.).