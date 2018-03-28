Работа для студентов в Нижнем Новгороде

Многие студенты сегодня совмещают работу с учебой. Спектр предложений от компаний весьма широк. На нижегородском рынке труда есть работа и для студентов без опыта, и с небольшим стажем.

Совмещение работы с учебой — задача непростая, особенно на начальных курсах. Однако сегодня это делают студенты как вечернего, так и дневного отделений. Одни стремятся обрести определенный трудовой опыт, другим нужен дополнительный доход.

Вакансии для студентов

Вакансий для студентов в Нижнем Новгороде довольно много. Есть работа для студентов днем: в офисе (помощником), разъездная (курьер), на открытом воздухе (разнорабочий на стройке, расклейщик объявлений). Есть вечерние вакансии. К примеру, оператор call-центра (справочные могут функционировать круглосуточно), сотрудник кинопроката, продавец и так далее.

Нанимая студентов, компании чаще всего предлагают несложные, рутинные задания. К примеру, обзванивать базу потенциальных клиентов, предлагать определенный продукт либо проводить опросы. Спрос на таких сотрудников всегда есть: работа энергозатратная, КПД довольно низкий. Уровень оплаты труда тоже, как правило, невысок. Но на начальном этапе важнее не столько заработать, сколько получить опыт, полезные навыки и соответствующее подтверждение.

Вакансии без опыта работы

Работа для студентов без опыта чаще всего предполагает небольшое обучение. К примеру, промоутер должен ознакомиться с базовой информацией о продукте, интервьюер — усвоить навыки телефонного общения. Бывает и более широкий функционал. Так, мерчендайзер отслеживает выкладку товаров в магазине, проверяет актуальность ценников, предоставляет компании фотоотчеты. Чем больше выполняемых задач, тем выше уровень оплаты труда.

Учитывая учебную нагрузку, компании, в основном, предлагают работу для студентов на неполный рабочий день: 2 — 3 часа. Студенты дневного отделения проводят первую половину дня в вузе, вторую — к примеру, в офисе. Студенты старших курсов могут трудоустроиться по месту учебы: лаборантом на кафедре. В таком случае совмещение с учебой будет менее сложной задачей.

Работа для студентов, как правило, предполагает довольно низкий уровень оплаты труда. Компании ориентируют на 15 — 28 тысяч рублей в месяц. Однако в реальности доход бывает существенно ниже. В рутинной работе большой квалификации не требуется, поэтому незаменимых сотрудников на таких постах нет. Быстрые и сообразительные легко идут в гору.

Работа для студентов без опыта может иметь неплохие карьерные перспективы. Крупные компании типа McDonald's, Adidas готовы вкладываться в своих сотрудников с самого начала, чтобы те через несколько лет выросли до опытных, успешных менеджеров.