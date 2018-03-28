Общественные зоны в ЖК «Белые ночи» в ТиНАО будут оформлены по мотивам природы Карелии

Общественные пространства в ЖК «Белые ночи» воссоздадут образ природы Карелии , сообщили в пресс-службе развития новых территорий Москвы.

«Один из крупных девелоперов, работающих в ТиНАО, компания «А101», начал реализацию концепции благоустройства общественных зон ЖК «Белые ночи». На территории 2,56 га появится детский городок, места для больших праздников, а также скульптуры животных со специальной поверхностью, имитирующей прикосновения к настоящему медведю или лосю. Инвестиции в проект составят более 50 млн руб.», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина

В департаменте развития новых территорий Москвы отметили, что в основе концепции, разработанной специалистами «А101» лежит неповторимая природа Карелии. Образ русского севера и использование особенностей территории для продуманного зонирования общественных пространств помогают создать на территории комплекса комфортную и добрососедскую атмосферу. «Центральным элементом концепции станет площадь с зонами для пикников, фитнеса, проведения массовых семейных праздников, а также столиками и скамейками для отдыха, работы или настольных игр на свежем воздухе. Рядом появится зона для спокойного отдыха с деревьями, дорожками и лавочками, окруженными кустами спирей, что создаст ощущение камерности пространства», — рассказал В. Жидкин.

Уточняется, что большое внимание в концепции было уделено созданию условий для всестороннего развития детей. Помимо обычных горок и качелей, на территории ЖК «Белые ночи» появится собственный панда-парк и целый детский город с игрушечными дорогами и домами. Небольшой парк скульптур выступает в качестве арт-объекта и одновременно несет развивающую функцию: в нем дети смогут познакомиться с животными севера, при этом тактильная поверхность поможет детям развивать сенсорику. На детских площадках родители самых маленьких жителей смогут выбрать, на каком покрытии играть — на траве, в песке или на искусственном. Сама детская зона спроектирована как солнечная система, и ночью будет подсвечиваться как звездное небо.

«Важно, что насыщенные функциональным применением общественные зоны будут плавно интегрированы в аутентичное природное окружение. Концепция карельской природы отсылает нас к использованию в озеленении сосен, можжевельников и лиственниц, а на светлых открытых лужайках, примыкающих к фасадам домов, — полынь, злаки и шалфей», — отметила руководитель проекта ГК «А101» Юлия Чернец.

Для всех видов покрытий и малых архитектурных форм будут использованы исключительно природные фактуры и материалы: трава, импрегнированное дерево и мульча — сосновая кора, которая поможет избежать открытого грунта и грязи, облегчит обслуживание растений, а также будет препятствовать прорастанию сорняков.

Жилой комплекс «Белые ночи» расположен в 6 км от МКАД, в Западном Бутово, рядом с Бутовским лесопарком и Черневскими прудами. Всего на участке площадью 27,8 га планируется построить восемь жилых корпусов высотой 12-15 этажей, два образовательных центра (две школы на 550 учеников каждая и два детских сада на 150 и 200 мест) и поликлиники, которая будет принимать 150 посетителей в смену.