Ещё
В Ростове проверили медицинские учреждения в рамках профилактики антикоррупционной деятельности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ростове проверили медицинские учреждения в рамках профилактики антикоррупционной деятельности 

Деловое сообщество 1 час назад
Во внеплановых проверках приняли участие комиссии Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону, специалисты Администрации города, депутаты городской Думы и Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Об этом доложила начальник городского Управления здравоохранения Надежда Левицкая на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
По итогам проверок были выявлены недостатки в деятельности медицинских работников по соблюдению правил врачебной этики и деонтологии. В отношении виновных были составлены акты.
Надежда Левицкая также добавила, что во всех медицинских организациях города имеются телефоны Министерства здравоохранения области и Управления здравоохранения города, по которым пациенты могут обратиться по вопросам коррупционного характера.
Деловое сообщество: последние новости
До конца года на Дону в 91 доме сделают капремонт в кредит В Ростовской области вырастут социальные пенсии Федор Добронравов перенес операцию на сердце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1010
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово88
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»109
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»10
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»41
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
01:20
В Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти
Ближний Восток В мире
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение