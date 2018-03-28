В Ростове проверили медицинские учреждения в рамках профилактики антикоррупционной деятельности

Во внеплановых проверках приняли участие комиссии Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону , специалисты Администрации города, депутаты городской Думы и Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Об этом доложила начальник городского Управления здравоохранения Надежда Левицкая на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

По итогам проверок были выявлены недостатки в деятельности медицинских работников по соблюдению правил врачебной этики и деонтологии. В отношении виновных были составлены акты.

Надежда Левицкая также добавила, что во всех медицинских организациях города имеются телефоны Министерства здравоохранения области и Управления здравоохранения города, по которым пациенты могут обратиться по вопросам коррупционного характера.