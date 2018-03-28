Курганец два часа проспал на полу в кабинете судебного пристава

Житель Кургана , пришедший на приём к судебному приставу из-за долга по алиментам, уснул на полу служебного кабинета, сообщают в пресс-центре регионального УФССП.

По информации сотрудников ведомства, мужчина ранее был предпринимателем, однако пристрастие к спиртному лишило его сначала бизнеса, а затем жены и сына. Супруга живёт отдельно, и курганец никогда не перечислял денег на содержание ребёнка. Долг мужчины достиг 300 тысяч рублей. Сам он получал средства на покупку выпивки, собирая на улицах банки и бутылки.

«В кабинете судебного пристава П. появился рано утром. Причем, уже изрядно «навеселе». Пока сотрудница ведомства готовила необходимые документы, П. решил время даром не терять — тут же в кабинете улегся на пол и заснул. Да так крепко, что судебным приставам понадобилось почти два часа, чтобы привести его в чувство», — рассказали в УФССП.

В отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело, в случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов его могут лишить свободы.