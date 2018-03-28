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Курганец два часа проспал на полу в кабинете судебного пристава
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Курганец два часа проспал на полу в кабинете судебного пристава 

АиФ 16 минут назад
Фото: АиФ
Житель Кургана, пришедший на приём к судебному приставу из-за долга по алиментам, уснул на полу служебного кабинета, сообщают в пресс-центре регионального УФССП.
По информации сотрудников ведомства, мужчина ранее был предпринимателем, однако пристрастие к спиртному лишило его сначала бизнеса, а затем жены и сына. Супруга живёт отдельно, и курганец никогда не перечислял денег на содержание ребёнка. Долг мужчины достиг 300 тысяч рублей. Сам он получал средства на покупку выпивки, собирая на улицах банки и бутылки.
«В кабинете судебного пристава П. появился рано утром. Причем, уже изрядно «навеселе». Пока сотрудница ведомства готовила необходимые документы, П. решил время даром не терять — тут же в кабинете улегся на пол и заснул. Да так крепко, что судебным приставам понадобилось почти два часа, чтобы привести его в чувство», — рассказали в УФССП.
В отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело, в случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов его могут лишить свободы.
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