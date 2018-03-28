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Тюменские предприятия поставят «Сибуру» продукцию на 14 млрд рублей
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Тюменские предприятия поставят «Сибуру» продукцию на 14 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
ТЮМЕНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Предприятия Тюменской области и компания «Сибур» подписали 470 контрактов на поставку различной продукции на 14 млрд рублей. Об этом в среду сообщил журналистам директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов.
"К настоящему времени мы набрали 34 предложения от предприятий региона, а также 28 предложений по осуществлению проектной деятельности от Тюменского индустриального университета. По итогам 2017 года порядка 470 контрактов были заключены с предприятиями Тюменской области… — общая сумма составляет 14 млрд рублей… Мы планируем, что взаимодействие будет только расширяться", — сказал он.
Остроумов напомнил, что дорожная карта, предполагающая расширение использования продукции и технологий предприятий Тюменской области для холдинга, была подписана в сентябре 2017 года на полях Тюменского нефтегазового форума.
"Тюменскую область и компанию «Сибур» связывают надежные партнерские отношения, и одновременно компания «Сибур» выступает и стратегическим инвестором, и крупным работодателем, и крупным заказчиком. С 2006 года компанией на территории Тюменской области реализуется ряд инвестиционных проектов… В настоящее время в активной фазе находится проект по строительству западно-сибирского комплекса по глубокой переработке углеводородного сырья, …будет создано порядка 1,2 тыс. рабочих мест, это один из самых крупных инвестиционных проектов, который реализуется на территории региона", — отметил он.
Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания «Сибур» работает на 23 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах.
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