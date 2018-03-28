Тюменские предприятия поставят «Сибуру» продукцию на 14 млрд рублей

"К настоящему времени мы набрали 34 предложения от предприятий региона, а также 28 предложений по осуществлению проектной деятельности от Тюменского индустриального университета. По итогам 2017 года порядка 470 контрактов были заключены с предприятиями Тюменской области… — общая сумма составляет 14 млрд рублей… Мы планируем, что взаимодействие будет только расширяться", — сказал он.

Остроумов напомнил, что дорожная карта, предполагающая расширение использования продукции и технологий предприятий Тюменской области для холдинга, была подписана в сентябре 2017 года на полях Тюменского нефтегазового форума.

"Тюменскую область и компанию «Сибур» связывают надежные партнерские отношения, и одновременно компания «Сибур» выступает и стратегическим инвестором, и крупным работодателем, и крупным заказчиком. С 2006 года компанией на территории Тюменской области реализуется ряд инвестиционных проектов… В настоящее время в активной фазе находится проект по строительству западно-сибирского комплекса по глубокой переработке углеводородного сырья, …будет создано порядка 1,2 тыс. рабочих мест, это один из самых крупных инвестиционных проектов, который реализуется на территории региона", — отметил он.