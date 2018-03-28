Семейный бюджет: как правильно экономить

Если вы решили экономить, это не значит, что нужно сразу переходить на хлеб и воду, во всём себе отказывать и вообще — начинать «жить плохо». Грамотно организованный семейный бюджет позволяет правильно и разумно распределить доход так, чтобы на всё хватало, и ещё была возможность откладывать на летний отдых.

Так, экономисты вывели правило «четырёх конвертов». Это весьма эффективный способ вести семейный бюджет и не влезать в долги. Такой метод позволит планировать все траты на будущее, а позже реализовать все свои цели и осуществить «крупные» покупки.

Чтобы познакомиться с правилом «четырёх конвертов», возьмём для примера семейную пару. Допустим, они живут в собственной квартире, но за машину выплачивают кредит, а вместе зарабатывают 50 тысяч рублей в месяц. Итак, составляем расчёт и план.

1. Сначала посчитаем общую сумму доходов.

В нашем случае — это 50 000 рублей.

2. Из этой суммы нужно вычесть 10% на будущие цели.

Это то, что пара должна отложить «в долгий ящик». Получается — 5 000 рублей.

3. Следующий шаг — посчитать обязательные расходы на месяц.

К ним относятся такие платежи как коммунальные услуги, интернет, свет, телефон, кредит. Обычно коммунальные услуги и интернет-телефония укладывается в 5000 рублей, кредит за машину и расходы на бензин — это около 15 000 рублей в месяц. Итого — около 20 000 рублей. Еще 3000 рублей откладываем на отпуск.

4. А теперь лайфхак!

У нашей гипотетической семьи осталось 22 000 рублей. Эти деньги делим на равные четыре части и раскладываем по конвертам. Каждый конверт — это бюджет на неделю. То есть по 5500 на неделю. Самое главное — не выходить за эти рамки.

И посмотрите, что получилось! Во-первых, семья ежемесячно откладывает по 5 тысяч на крупные покупки, платит кредит, и ещё копит на отпуск. При этом из-за чёткого распределения средств, у пары не будет проблем, как это обычно бывает: перед зарплатой — абсолютно пустой кошелёк.

Есть ещё один верный способ, подходящий для транжир и шопоголиков, которые даже из аптеки выходят с полным пакетом какой-то «очень нужной» ерунды. Записывайте все расходы! Все до копейки. Дали на чай — запишите. Купили жвачку — запишите. Все-все-все ваши деньги должны быть учтены на бумаге. Поначалу это будет сложно и даже немного неприятно. Но со временем вы привыкните и даже войдёте во вкус. Психологи утверждают, что когда вы видите наглядно то, на что и в каком количестве уходят ваши кровно заработанные деньги — вы совершаете меньше ненужных трат.