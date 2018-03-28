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Голикова рассказала о социальных пособиях в России
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Голикова рассказала о социальных пособиях в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Счётной палаты Татьяна Голикова рассказала о социальных пособиях в России, сообщает kp.ru.
«Частично мы согласны с коллегами из Минфина. У нас многие пособия действительно платятся не исходя из критериев нуждаемости и адресности. Такой подход не эффективен как с точки зрения борьбы с бедностью, так и с точки зрения рационального использования бюджетных средств», — заявила Голикова.
По её словам, важно провести инвентаризацию всех мер соцподдержки на всех уровнях власти, систематизировать их по целям предоставления, и по возможности, они не должны смешиваться.
Как пояснила глава Счётной палаты, есть устаревшие меры, введённые ещё в 1990-е годы — их не тронули, когда реформировали систему разграничения полномочий между центром и регионами в 2004-м. Прошло 14 лет, и суммы стали «ничтожными», добавила Голикова.
В качестве одного из примеров она привела пособие на ребёнка, размер такой выплаты обычно составляет 200-300 рублей.
«Правильнее было бы консолидировать такие маленькие пособия. И весь ресурс использовать на предоставление помощи тем, кто реально нуждается», — сказала глава Счётной палаты.
По её словам, логичнее делать ограничения и вводить принцип нуждаемости только для вновь назначаемых получателей. Особого подхода заслуживают выплаты, назначаемые за заслуги перед страной, а также в порядке возмещения вреда, подчеркнула Голикова. Она пояснила, что при назначении таких выплат не может использоваться критерий нуждаемости.
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