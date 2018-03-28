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Шеф-повар псковского детского сада была судима за наркотики
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Шеф-повар псковского детского сада была судима за наркотики 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения законодательства, регламентирующего безопасные условия обучения и воспитания в детских садах, сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что в 8 детских садах города к трудовой деятельности допущены 10 работников, имеющих или имевших судимости за преступления против жизни, здоровья (нанесение побоев, истязание, угроза убийством), против здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, хулиганство), а также против семьи и несовершеннолетних (уклонение от уплаты алиментов).
Так, в детском саду № 44 «Снегирек» работала шеф-поваром женщина, ранее судимая за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, совершенные организованной группой, либо в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере).
В этой связи прокурор города в адрес руководителей образовательных учреждений внес представления с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона и наказать виновных.
Требования прокурора удовлетворены, работники освобождены от занимаемых должностей, виновные лица, ответственные за кадровую работу, привлечены к дисциплинарной ответственности.
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