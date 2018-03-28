Исследование: У россиян остается больше денег

Как поясняют сами эксперты, свободные деньги в контексте данного исследования — это те средства, которые остаются в семьях после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. «Это именно те средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт, отложить для крупной покупки или сберечь на банковском вкладе», — утверждают исследователи.

В прошлом году в среднем в семье оставалось 18 500 рублей. И это даже больше, чем в докризисном 2014 году, когда в домохозяйстве свободных денег было 17 000 рублей, а в 2011 году — только 10 500 рублей.