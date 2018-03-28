Исследование: У россиян остается больше денег 

Как поясняют сами эксперты, свободные деньги в контексте данного исследования — это те средства, которые остаются в семьях после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. «Это именно те средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт, отложить для крупной покупки или сберечь на банковском вкладе», — утверждают исследователи.
В прошлом году в среднем в семье оставалось 18 500 рублей. И это даже больше, чем в докризисном 2014 году, когда в домохозяйстве свободных денег было 17 000 рублей, а в 2011 году — только 10 500 рублей.
"О чем говорит это исследование? — объясняет декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ «Высшая школа экономики» Татьяна Комиссарова. — О том, что кардинальным образом за эти три года после кризиса поменялась поведенческая модель потребления товаров и услуг. «Ромир» в прошлом году еще представлял в нашей школе очень интересное исследование о том, что россияне отказываются от закупок впрок. То есть люди научились покупать только то, что им реально необходимо в данный конкретный момент. Таким образом, они научились экономить и сберегать деньги на различные цели. Это может быть и приобретение одежды, и путешествия, и походы в кино, театры, рестораны. И это позитивная тенденция". Директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович считает, что несмотря на эти данные, говорить о какой-то устойчивой динамике по повышению уровня жизни населения пока преждевременно. «Любой опрос — субъективен, он же не может охватить каждую российскую семью. Поэтому я не уверен, что люди ежемесячно смогут собирать по 18-19 тысяч в виде свободных денег. Сегодня они у них есть, они пошли и купили давно планируемый холодильник или телевизор, а на следующий месяц отложить будет уже нечего, — отмечает эксперт. — Но то, что реальные располагаемые доходы с этого года начали увеличиваться за счет индексации пенсий, выплат военнослужащим, введения пособий при рождении ребенка, — это факт».