Крупный торговый центр закрыли на востоке Москвы после трагедии в Кемерово

По неофициальным данным, здание закрыли после проверки по соблюдению требований противопожарной безопасности. Торговый центр «Щелково», расположенный на пересечении Щелковского шоссе и МКАД на востоке Москвы временно закрыли. Официальных заявлений о причинах закрытия от администрации комплекса не поступало. По информации инсайдеров, объект закрыли после проверки по соблюдению требований противопожарной безопасности. Ранее первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман поручил организовать проверки соблюдения правил пожарной безопасности в торговых комплексах по всей стране после трагедии, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта в Кемерове. ТЦ был открыт в 1995 году в здании бывшего завода «Хроматрон».. Крупный ТЦ закрыли на востоке Москвы. В столице временно закрыли торговый центр «Щелково», открытый еще в 1995 году, сообщает в четверг Газета.ru. «На пересечении Щелковского шоссе и МКАДа на востоке Москвы временно закрылся торговый центр „Щелково“, — говорится в сообщении. На официальной странице комплекса подробностей о причинах закрытия не указано. ТЦ был открыт в 1995-м году в здании бывшего завода „Хроматрон“, в нем работают крупный гипермаркет, киноцентр и магазины. Ранее первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман поручил организовать проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах РФ, имеющих развлекательные центры, в связи с пожаром в Кемерове. Пожар в четырехэтажном здании торгового центра „Зимняя вишня“ произошел 25 марта в Кемерове. Жертвами возгорания стали 64 человека.. На востоке Москвы закрыли крупный ТЦ. На пересечении Щелковского шоссе и МКАДа на востоке Москвы временно закрылся торговый центр „Щелково“, об этом сообщает корреспондент „Газеты. Ru“ с места событий. В администрации ТЦ рассказали, что он должен заработать после устранения технических неполадок, сроки пока неизвестны, передает Business FM.. Переделанный из завода торговый центр закрыли в Москве. Массовые проверки крупных гипермаркетов начались после трагедии в ТЦ „Зимняя вишня“ КемеровоНа востоке Москвы после пожарной проверки закрыли крупный торговый центр „Щелково“, который находился в здании бывшего завода „Хроматрон“. Теперь на входе в торгово-развлекательный центр висит бумажная табличка „Опечатано. Не вскрывать“, заверенная печатью Федеральной службы судебных приставов. По словам сотрудников администрации „Щелково“, как только технические нарушения будут устранены, торговый центр вновь распахнет свои двери для посетителей. Однако когда снова он заработает, никто точно сказать не может. В ТЦ „Щелково“ работали крупный гипермаркет, киноцентр и магазины. Напомним, что массовые проверки торговых центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности начались после трагедии в Кемерово. Ранее после проверки безопасности в Москве временно закрыли ТЦ „Маркет град“.. В Москве после внеплановой проверки закрыли ТЦ „Щелково“. В Москве после проведения внеплановой проверки пожарной безопасности закрыли ТЦ „Щелково“. Как сообщает „Бизнес ФМ“, в настоящий момент двери торгового центра опечатаны. Администрация не может назвать сроки, когда комплекс возобновит работу, однако одна из сотрудниц написала в соцсети, что речь может идти примерно о трех месяцах. ТЦ „Щелково“ был возведен на месте построенных в конце 80-х годов цехов завода „Хроматрон“, которые так и не были введены в эксплуатацию. Проверки пожарной безопасности в местах массового скопления людей проводятся по всей стране в связи с трагедией в Кемерове. В результате пожара в ТЦ „Зимняя вишня“ погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.. В Москве после проверки закрыли ТЦ „Щелково“. После проведения внеплановой проверки пожарной безопасности в Москве закрыли торговый центр Щелково. Об этом сообщает „Бизнес ФМ“. В данный момент двери торгового центра опечатаны. Администрация ТЦ заявила, что не может назвать сроки, когда комплекс возобновит свою работу. В материале также указано, что одна из сотрудниц торгового центра в соцсетях написала о том, что его закроют на три месяца. Торговый центр „Щелково“ был построен на месте цехов завода „Хроматрон“, который после завершения строительства в конце 80-х годов не был введен в эксплуатацию. По всей России сообщают о проверках пожарной безопасности в местах массового скопления людей после трагедии в Кемерово. Пожар в четырехэтажном торговом центре „Зимняя вишня“ в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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