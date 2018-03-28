Калининградец 15 лет получал пенсию за умершую мать

Суд обязал калининградца, который 15 лет получал пенсию за умершую мать, вернуть Пенсионному фонду деньги. Подробности рассказали в пресс-службе областного суда.

Жительница Советска умерла еще весной 2002 года. Ее сын об этом в Пенсионный фонд не сообщил. А вместо этого он незаконно оформил доверенность. По этому документу он более 15 лет получал пенсию за умершую родственницу.

«За это время ему были перечислено более 2,385 млн рублей. Так как мужчина не имел права на получение указанных денежных средств, управление пенсионного фонда обратилось в суд», — сообщили в суде.

Отметим, что ответчик с иском не согласился. Но суд решил взыскать с него всю сумму, а также государственную пошлину — более 20 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.