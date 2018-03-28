В Перми должник предложил судебным приставам забрать его жену

В отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о наложении ареста на автомобиль Мерседес 2014 года выпуска в пользу кредитной организации.

В рамках работы по исполнительному производству установлено, что гражданка, которой принадлежит люксовый автомобиль, легкомысленно отнеслась к погашению кредита, оформленного на покупку транспортного средства. При этом о финансовых долгах перед банком не забывал ее супруг, который, регулярно перечислял жене денежные средства для внесения ежемесячных платежей, будучи в длительной командировке. Однако женщина предпочитала тратить эти деньги на радости жизни: покупку драгоценностей и заграничный отдых. О ветреном поведении своей благоверной и крупной задолженности по кредиту в размере 500 тысяч рублей ничего не подозревающий муж узнал только по возвращении в Пермь. Когда судебные приставы прибыли для наложения ареста и изъятия автомобиля, мужчина не стал препятствовать исполнению решения суда, более того, предложил забрать и его супругу на перевоспитание. Судебные приставы пояснили, что данная мера не входит в их компетенцию.