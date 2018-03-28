Ещё
В Перми должник предложил судебным приставам забрать его жену
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Перми должник предложил судебным приставам забрать его жену 

Новости Перми и Пермского края 2 часа назад
В отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о наложении ареста на автомобиль Мерседес 2014 года выпуска в пользу кредитной организации.
В рамках работы по исполнительному производству установлено, что гражданка, которой принадлежит люксовый автомобиль, легкомысленно отнеслась к погашению кредита, оформленного на покупку транспортного средства. При этом о финансовых долгах перед банком не забывал ее супруг, который, регулярно перечислял жене денежные средства для внесения ежемесячных платежей, будучи в длительной командировке. Однако женщина предпочитала тратить эти деньги на радости жизни: покупку драгоценностей и заграничный отдых. О ветреном поведении своей благоверной и крупной задолженности по кредиту в размере 500 тысяч рублей ничего не подозревающий муж узнал только по возвращении в Пермь. Когда судебные приставы прибыли для наложения ареста и изъятия автомобиля, мужчина не стал препятствовать исполнению решения суда, более того, предложил забрать и его супругу на перевоспитание. Судебные приставы пояснили, что данная мера не входит в их компетенцию.
Новости Перми и Пермского края: последние новости
Пермь – отставки продолжены В Пермском крае началась повальная проверка мест массового пребывания В Березниках полицейские раскрыли ограбление
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1009
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово87
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»99
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»39
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»10
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
01:20
В Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти
Ближний Восток В мире
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение