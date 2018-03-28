Уместиться на 11 «квадратах»: рассматриваем самые маленькие квартиры Екатеринбурга

Самая маленькая квартира в Екатеринбурге находится в микрорайоне Юго-Западный в пятиэтажной хрущевке. Её площадь — 11,5 квадратных метра, цена — 1,19 миллиона рублей.

Она занимает первое место в ТОП-5 самых маленьких квартир, выставленных на продажу в Екатеринбурге. Рейтинг составили аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU.

На ЖБИ за 1,1 миллиона рублей продается квартира площадью 11,7 квадратных метра.

А это 12-метровая квартира на Крестинского, она продается за 1,29 миллиона рублей

В переулке Замятина продается квартира площадью 12,5 квадратных метра, цена — всего 900 тысяч рублей

На улице Хвойной в Компрессорном можно купить квартиру за 799 тысяч 990 рублей. Ее площадь 12,7 «квадрата».

Площадь всех остальных екатеринбургских квартир, выставленных на продажу через сайт N1.RU, превышает 12 квадратов.

Когда мы в 2014 году составляли топ самого дешевого жилья, то самая недорогая квартира была на Уралмаше, она стоила 1,25 миллиона рублей, и площадь у нее была 19 квадратных метров.

По данным N1.RU, в Челябинске вообще сейчас нет в продаже квартир площадью меньше 14 «квадратов». А самыми маленькими являются две «малосемейки» на окраинах.

— Самым маленьким квартирам Урала не удалось побить рекорд квартир в Новосибирске площадью 8 «квадратов», о которых несколько лет назад написал известный блогер Илья Варламов . Эти квартиры предприимчивые сибиряки сделали из отдельных подсобных помещений, которые застройщик продавал под кладовки. Их цена — около 500 тысяч рублей, — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва

По данным N1.RU, средний размер квартиры в продаже на вторичном рынке в Екатеринбурге сейчас составляет 57 «квадратов», в новостройках — 58, в Челябинске площадь жилья заметно меньше — 52 «квадрата» как для «первички», так и для «вторички».