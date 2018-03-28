Ещё
Исследование: около 50% заемщиков в Москве и Санкт-Петербурге допускают просрочки по кредитам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Исследование: около 50% заемщиков в Москве и Санкт-Петербурге допускают просрочки по кредитам 

Банки.ру 1 час назад
В Москве и Санкт-Петербурге доля заемщиков, которые оплачивают кредиты без просрочек, составляет 51,26%, просрочку 1—30 дней допустили в 2017 году 22,86% заемщиков, а более 30 дней — 25,88%, говорится в исследовании кредитного бюро «Русский Стандарт».
К наиболее дисциплинированным регионам, по данным БКИ, относятся Дагестан, Новгородская и Мурманская области.
Бюро кредитных историй проанализировало платежное поведение россиян в 2017 году на основании данных из более чем 140 млн записей о субъектах. По итогам анализа статистических данных можно отметить, что в целом женщины остаются более аккуратными в возврате кредитов, чем мужчины, а зрелые люди являются более финансово дисциплинированными, чем молодые.
Так, без просрочек свои кредиты в разных банках гасили 58,05% женщин против 41,95% мужчин.
«Стоит разделять просрочки небольшие, например, когда платеж задерживают на один день и более. Такие неплатежи чаще всего происходят случайно, например, клиент забыл вовремя внести платеж или не смог внести средства по техническим причинам. В такие ситуации чаще попадают женщины: просрочку от одного дня до месяца в прошедшем году допустили 57,95% женщин и 42,05% мужчин, — комментирует вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев. — Если говорить о более серьезных задержках платежей по кредитам — более месяца, то в этом сегменте ситуация практически одинаковая: на женщин приходится 49,88% таких случаев, что чуть меньше, чем у мужчин — 50,12%».
Согласно статистике БКИ «Русский Стандарт», заемщики в возрастной группе 31—34 года наиболее склонны допустить просрочку по кредиту. Чаще всего ее допускают 33-летние клиенты банков. С увеличением возраста заемщики платят все лучше. Просрочка 1—30 дней наиболее свойственна клиентам в возрасте 35—37 лет, а «30+» — в возрасте 25—27 лет.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Набиуллина: ЦБ ставит перед собой задачу появления длинных денег Абсолют Банк предлагает открыть страховой депозит «Абсолютная инвестиция» Страховка для банкрота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово63
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным801
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля301
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»27
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку53
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
01:10
Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение