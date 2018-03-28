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Таможня предложила проверять посылки россиян из Китая
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«М. Видео», «Эльдорадо» и другие предложили проверять на границе все заказанные через интернет товары из Китая 

RB.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят«М. Видео», «Эльдорадо», MediaMarkt и другие, требуют проверять ВСЕ посылки с покупками из-за рубежа для выявления несертифицированных детских товаров. Об этом пишет«Коммерсантъ».
Представители АКИТ предлагают заняться проверкой сотрудникам Федеральной таможенной службе (ФТС) России. Если в ходе проверки у детских товаров не окажется сертификата безопасности, такую посылку следует вернуть отправителю, считают представители ассоциации.
В настоящее время почти все товары для детей подлежат в России обязательной сертификации, но к продукции, поступающей из-за рубежа в рамках трансграничной торговли, такие требования не предъявляются.
Предложение АКИТ вошло в концепцию противодействия незаконному обороту товаров для детей на рынке стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), реализуемых с использованием интернета. В ФТС заявили, что подтверждение соответствия детских товаров должно осуществляться исключительно в форме сертификации.
Эксперты издания отмечают, что предлагаемое АКИТ решение способствует повышению прибыли российских интернет-магазинов на ту же самую продукцию, которую таможенные органы будут возвращать отправителю, однако это усложнит жизнь обычных граждан и сделает покупку товаров более дорогой, а ее получение долгим.
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