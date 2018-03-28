Ипотека не помирила бывших супругов

«В отделе судебных приставов по Каргатскому и Убинскому районам Новосибирской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении бывших супругов об обращении взыскания на залоговое имущество с установленной суммой порядка 800 000 рублей в пользу кредитной организации», — рассказали VN.ru в пресс-службе УФССП по НСО.

Как выяснилось, супруги приобрели в ипотеку трехкомнатную квартиру, но брак распался, и кто будет выплачивать долги, бывшие супруги так и не решили. Тем временем образовался долг в 800 тысяч рублей, но даже это не отрезвило бывших супругов — задолженность они не спешили погашать даже после возбуждения в отношении них исполнительного производства.

Из ответов учетно-регистрирующих органов установлено, что из двух должников только женщина является собственником залоговой трехкомнатной квартиры. Иного имущества, на которое возможно обратить взыскание, ни у мужчины, ни у его бывшей супруги не было.

Когда приставы наложили арест на квартиру, женщина молниеносно пересмотрела свои взгляды на жизнь и нашла деньги на погашение задолженности в полном объеме и выплату исполнительского сбора в размере 40 тысяч рублей. Женщина справедливо рассудила, что «принципы» могут оставить ее без крыши над головой, что, конечно, в ее планы не входило.

Чтобы ипотека не превратилась в кошмар, надо рассчитывать свои силы. Нужно помнить, что, хотя в целом закон запрещает по любым кредитным обязательствам должника налагать взыскание на его единственное жилье, ипотека — исключение.. На основании решения суда из квартиры, которая находится в ипотеке, может быть выселен как сам должник, так и члены его семьи, прописанные в квартире заемщика. Российское законодательство в этом отношении — одно из самых жестких. Предполагается, если человек закладывает жилье, он должен быть готов к тому, что его могут выселить оттуда в любое время за неуплату кредита.