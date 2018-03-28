Екатеринбуржцам, которые задолжали за коммуналку, немного снизили размер пеней

Размер пеней, которые начисляют за просрочку платежей по услугам ЖКХ, изменился с 26 марта. Об этом сообщили в Едином расчётном центре. Ключевая ставка, применяемая для расчёта пеней, снизилась с 7,5% до 7,25%.

— За каждый день просрочки платежа, начиная с 31-го дня, на сумму долга начисляется определенный законом процент ключевой ставки Банка России , — прокомментировали в ЕРЦ.

При нарушении срока оплаты жилого помещения и коммунальных услуг или внесении неполной суммы пени начисляются в следующих размерах:

— с 1-го по 30-й день — не начисляются вообще;

— с 31-го дня по 90-й день просрочки — в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка;

— с 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном размере — 1/130 ключевой ставки.

При этом за каждый период задолженности пени рассчитываются в соответствии с действующим на тот момент значением ключевой ставки.

Помимо начисления пеней, для борьбы с должниками применяют и другие меры — ограничение или прекращение подачи некоторых коммунальных услуг. Как и за что могут отключить свет или газ, читайте в нашей инструкции.