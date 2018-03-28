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Екатеринбуржцам, которые задолжали за коммуналку, немного снизили размер пеней
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Екатеринбуржцам, которые задолжали за коммуналку, немного снизили размер пеней 

e1.ru 1 час назад
Размер пеней, которые начисляют за просрочку платежей по услугам ЖКХ, изменился с 26 марта. Об этом сообщили в Едином расчётном центре. Ключевая ставка, применяемая для расчёта пеней, снизилась с 7,5% до 7,25%.
— За каждый день просрочки платежа, начиная с 31-го дня, на сумму долга начисляется определенный законом процент ключевой ставки Банка России, — прокомментировали в ЕРЦ.
При нарушении срока оплаты жилого помещения и коммунальных услуг или внесении неполной суммы пени начисляются в следующих размерах:
— с 1-го по 30-й день — не начисляются вообще;
— с 31-го дня по 90-й день просрочки — в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка;
— с 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном размере — 1/130 ключевой ставки.
При этом за каждый период задолженности пени рассчитываются в соответствии с действующим на тот момент значением ключевой ставки.
Помимо начисления пеней, для борьбы с должниками применяют и другие меры — ограничение или прекращение подачи некоторых коммунальных услуг. Как и за что могут отключить свет или газ, читайте в нашей инструкции.
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