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Средняя зарплата госслужащих в 2017 году перешагнула отметку в 40 тысяч
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Средняя зарплата госслужащих в 2017 году перешагнула отметку в 40 тысяч 

ngs.ru 55 минут назад
Фото: ngs.ru
Сотрудники «Новосибиркстата» опубликовали данные о среднемесячной заработной плате государственных и муниципальных служащих в Новосибирской области в 2017 году.
«Среднемесячная начисленная заработная плата госслужащих в органах государственной власти регионального уровня за 2017 год составила 48388 рублей, в территориальных органах федеральных органов государственной власти — 42983 рубля. Оплата труда муниципальных служащих за этот период сложилась в размере 31450 рублей», — отмечают статисты.
По данным на 31 декабря 2017 года, списочная численность государственных гражданских служащих органов государственной власти составила 13085 человек. Из них 9723 человека работают в федеральных органах государственной власти на региональном уровне; 3362 человека трудятся в органах государственного управления Новосибирской области. Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления составило 6302 человека.
Во второй половине марта «Росстат» отчитался о росте дохода россиян. По данным федеральных статистов, доходы россиян выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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