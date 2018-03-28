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Неработающим уссурийцам напомнили, как получить компенсацию по уходу за нетрудоспособными гражданами
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Неработающим уссурийцам напомнили, как получить компенсацию по уходу за нетрудоспособными гражданами 

Prim.News 2 часа назад
Подать заявление можно а сайте ПФР.
В Приморском крае ее сумма для родителей, которые обеспечивают уход детям-инвалидам, составляет 6600 рублей, для остальных — 1440 рублей, сообщает пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.
Всего в Уссурийском городском округе 316 детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы, в связи с уходом за которыми установлена ежемесячная выплата. Средства выплачиваются вместе с пенсией ребенка-инвалида на время ухода за ним. В случае, если за ребенком ухаживает родитель или опекун, размер компенсации составляет 6600 рублей, если уход осуществляет другой человек, то 1440 рублей.
Таков же — 1440 рублей — и размер компенсационной выплаты неработающим гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы или престарелыми, достигшими возраста 80 лет, либо нуждающимися в уходе по заключению лечебного учреждения. За такими гражданами в Уссурийском городском округе уход осуществляет 903 уссурийца.
Обращаем внимание, право на компенсационные выплаты имеют только неработающие граждане, у которых нет других источников дохода, в том числе пенсии и пособия по безработице. Уход можно производить не только за одним, но и несколькими нетрудоспособными гражданами.
Для оформления компенсационной выплаты человеку, осуществляющему уход, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства лично, либо направить заявление и документы почтой. Подать заявление можно и в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Выплата будет доставляться ежемесячно, вместе с пенсией нетрудоспособного, за которым ведется уход.
Если же ухаживающий человек устраивается на работу, оформляет пенсию или становится получателем пособия по безработице, он обязан в течение 5 дней сообщить об этом в территориальный орган ПФР. Иначе образуются переплаты денежных средств и эти суммы придется возместить Пенсионному фонду в полном объеме.
Период ухода засчитывается ухаживающему в общий страховой стаж.
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