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В ПФР напомнили об индексации социальных пенсий
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В ПФР напомнили об индексации социальных пенсий с 1 апреля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
С 1 апреля в России на 2,9% индексируются социальные пенсии. Об этом сообщается в пресс-релизе ПФР, поступившем в "Газету.Ru".
"Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году", — заявили в ПФР.
Уточняется, что повышение коснется 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальных пенсий
Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.
Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 255 руб. и составит 9 062 руб.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило индексацию социальных пенсий с 1 апреля.
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