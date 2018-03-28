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С россиян списали триллионы долгов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Названа сумма списанных у россиян безнадежных долгов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в 2017 году списала у россиян 2,2 триллиона рублей безнадежных долгов. Об этом газете «Известия» рассказали в ведомстве.
По сравнению с 2016 годом эта сумма увеличилась на 300 миллионов. ФССП уточняет, что рост списаний безнадежных задолженностей связан с увеличением кредитования и падением реальных доходов в прошлом году.
Из-за отсутствия средств у должников было закрыто 16,9 миллиона исполнительных производств.
Опрошенные изданием эксперты также связали рост списаний безнадежных долгов со структурными проблемами самого института судебных приставов. Одна из главных причин — это чрезмерная нагрузка на судебных исполнителей, которая не позволяет полноценно отработать каждое дело, а стимулирует к массовому и зачастую формальному закрытию исполнительных производств.
В июне 2017 года судебные приставы в Волгограде арестовали ковер местной жительницы, задолжавшей 30 тысяч рублей. В 2016 году приставы арестовали девять страусов за долги хозяина фермы.
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