Приставы списали россиянам 2,2 триллиона долгов

Судебные приставы списали гражданам России около 2,2 триллиона рублей безнадежных долгов в 2017 году. Закрыто примерно 17 миллионов исполнительных производств в отношении неплательщиков по кредитам. По мнению экспертов, увеличение числа прекращенных дел о взыскании связано с ростом кредитования, падением реальных доходов россиян, а также низкой эффективностью работы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В 90% случаев долговое бремя полностью снимается, сообщила газета «Известия»

Исполнительные производства стали чаще закрываться в случаях, когда у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание. Также окончание дел происходит при признании должника банкротом

— цитирует издание слова партнера юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антона Бабенко.

В то же время рост числа банкротств вызывает обоснованные опасения у банков и вынуждает их ужесточать политику выдачи кредитов гражданам, отметил директор департамента взыскания проблемной задолженности физлиц

Азиатско-Тихоокеанского

Число должников, подающих исковые заявления на коллекторов, за прошлый год значительно увеличилось. Россияне не только отстаивают права в судах, но и получают деньги от коллекторских агентств за моральный вред.

Максимальная сумма компенсации по таким искам может доходить до 50 тысяч рублей. Взыскать деньги с недобросовестных коллекторов помогает принятый еще в середине 2016 года федеральный закон о защите должников. «360» узнал у юристов, как получить деньги с коллекторов.