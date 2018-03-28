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Фотограф спас 30 детей в ТРК «Зимняя вишня» с помощью реквизита
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Фотограф спас 30 детей в ТРК «Зимняя вишня» с помощью реквизита 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Фотограф из фирмы, которая организовывает детские квесты, спас при пожаре в Кемерово около 30 детей.
Информация о том, что неизвестный вывел из горящего кинотеатра в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» 30 детей, распространилась в Сети «с самого начала», сообщает «Комсомольская правда».
Издание нашло этого человека, которого зовут Евгений, «в штабе, где находятся родственники пострадавших и погибших детей».
По словам очевидцев, он вывел из кинозала, который был открыт, около тридцати детей. Но при этом мужчина попросил журналистов не писать про него «как про героя» и даже не называть его фамилии.
Евгений работает фотографом в организации, которая поводит детские квесты. Их площадка была расположена в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» ближе всего к кинозалам.
Евгений заметил пожар одним из первых и бросился туда, откуда шел дым.
«Среди творческого реквизита у него был противогаз: Женя надел его на себя, прежде чем ринуться в дымовую завесу. И то, что служило «игрушкой», сыграло спасительную роль. Второе совпадение — поскольку сам Женя постоянно проводил квесты, элементарно знал, как собрать детей, как организованно и быстро их вывести. Крикнув, чтобы все шли к нему, быстро собрал детей вместе и увел из горящего зала, а потом вниз, к спасительным выходам», — отмечается в публикации.
при этом Евгений по требованию следствия не стал раскрывать журналистам подробности.
Как отмечала ране газета ВЗГЛЯД, в кемеровском ТРК нашлись свои герои, которые спасали или до последнего пытались спасти детей из огня.
Ранее в МЧС заявили, что тела всех 64 погибших при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» обнаружены, пропавших без вести нет. Также сообщалось, что в Кемерово начались похороны погибших.
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