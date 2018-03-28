Фотограф спас 30 детей в ТРК «Зимняя вишня» с помощью реквизита

Фотограф из фирмы, которая организовывает детские квесты, спас при пожаре в Кемерово около 30 детей.

Информация о том, что неизвестный вывел из горящего кинотеатра в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» 30 детей, распространилась в Сети «с самого начала», сообщает « Комсомольская правда ».

Издание нашло этого человека, которого зовут Евгений, «в штабе, где находятся родственники пострадавших и погибших детей».

По словам очевидцев, он вывел из кинозала, который был открыт, около тридцати детей. Но при этом мужчина попросил журналистов не писать про него «как про героя» и даже не называть его фамилии.

Евгений работает фотографом в организации, которая поводит детские квесты. Их площадка была расположена в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» ближе всего к кинозалам.

Евгений заметил пожар одним из первых и бросился туда, откуда шел дым.

«Среди творческого реквизита у него был противогаз: Женя надел его на себя, прежде чем ринуться в дымовую завесу. И то, что служило «игрушкой», сыграло спасительную роль. Второе совпадение — поскольку сам Женя постоянно проводил квесты, элементарно знал, как собрать детей, как организованно и быстро их вывести. Крикнув, чтобы все шли к нему, быстро собрал детей вместе и увел из горящего зала, а потом вниз, к спасительным выходам», — отмечается в публикации.

при этом Евгений по требованию следствия не стал раскрывать журналистам подробности.

Как отмечала ране газета ВЗГЛЯД , в кемеровском ТРК нашлись свои герои, которые спасали или до последнего пытались спасти детей из огня.