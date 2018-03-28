Самые маленькие квартиры на Урале продают за миллион рублей 

Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU составили топ-7 самых маленьких квартир, выставленных на продажу в Екатеринбурге и Челябинске. Самая маленькая отдельная квартира Урала находится в Екатеринбурге — микрорайон Юго-Западный в пятиэтажной хрущёвке. Её цена — 1,19 миллиона рублей. На 0,2 кв. м больше продается квартира на ЖБИ за 1,1 миллиона. Площадь всех остальных екатеринбургских квартир, выставленных на продажу через сайт N1.RU, превышает 12 квадратов. По данным N1.RU, в Челябинске вообще сейчас нет в продаже квартир площадью меньше 14 квадратов. А самыми маленькими являются две малосемейки на окраинах. — Самым маленьким квартирам Урала не удалось побить рекорд квартир в Новосибирске площадью 8 квадратов, о которых несколько лет назад написал известный блогер Илья Варламов. Эти квартиры предприимчивые сибиряки сделали из отдельных подсобных помещений, которые застройщик продавал под кладовки. Их цена — около 500 тысяч рублей, — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва По данным N1.RU, средний размер квартиры в продаже на вторичном рынке в Екатеринбурге сейчас составляет 57 квадратов, в новостройках — 58, в Челябинске площадь жилья заметно меньше — 52 квадрата как для первички, так и для вторички. Топ-7 cамых маленьких квартир Урала, март 2018
№
Город
Площадь, кв. м Цена
1.
Екатеринбург
11,5 1 190 000 2.
Екатеринбург
11,7 1 100 000 3.
Екатеринбург
12 1 290 000 4.
Екатеринбург
12,5 900 000 5.
Екатеринбург
12,7 799 990 6.
Челябинск
14 550 000 7.
Челябинск
14 600 000