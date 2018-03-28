Немецкие СМИ ужаснулись «кредитной эйфории» россиян

«Падение процентных ставок по ипотеке вызывает настоящий кредитный бум в России . Эксперты предупреждают, что многие семьи живут не по средствам. Последствия особенно заметны в пригородах», — пишет Die Welt.

Немецкие журналисты обратили внимание, что доходы россиян в последние годы падали, и особых надежд на их резкое повышение не наблюдается, а рубль «катится вниз». Тем не менее, квартиры в Подмосковье «расходятся как горячие пирожки». Их покупают не только молодые москвичи с хорошим образованием и высокой по российским меркам зарплатой, но и приезжие из провинции, которые зарабатывают всего лишь от 30 до 70 тысяч рублей в месяц и долгие годы будут вынуждены отдавать половину из этой суммы средств банку.

Причину парадоксального поведения россиян автор статьи Эдуард Штайнер видит в снижении ключевой ставки Центробанка , которое повлекло удешевление кредитов. В итоге банки все равно остаются в плюсе за счет притока новых клиентов, однако вместо оздоровления экономики страна может получить «кредитный пузырь, который раздувается и в итоге лопнет», когда огромная масса ипотечников не сможет расплатиться за свои квартиры.

Ранее «Ридус» сообщал о предложениях избавить молодые семьи от первоначального взноса по ипотеке. Одним эта мера поможет быстрее переехать в новую квартиру, тогда как для тех, кто неверно рассчитает свою платежеспособность, может превратиться в первый шаг к нищете.

Кроме того, в ипотеку часто приобретаются еще недостроенные квартиры, что влечет за собой определенный риск: число застройщиков-банкротов в России за последние девять месяцев удвоилось.