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Некоторым регионам упростили получение кредитов на покрытие дефицита бюджетов
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Некоторым регионам упростили получение кредитов на покрытие дефицита бюджетов 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
На субъекты Федерации, не являющиеся в 2016-2017 годах получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, не будут распространяться некоторые условия, при соблюдении которых предоставляются бюджетные кредиты на покрытие дефицита на 2016 и 2017 годы. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 28 марта.
В частности, такие регионы не должны выполнять условие о соблюдении нормативов формирования расходов на оплату труда госслужащих и содержание органов государственной власти.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с даты подписания соглашений о предоставлении регионам указанных бюджетных кредитов, заключенных в 2016 или 2017 годах.
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