Некоторым регионам упростили получение кредитов на покрытие дефицита бюджетов

На субъекты Федерации, не являющиеся в 2016-2017 годах получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, не будут распространяться некоторые условия, при соблюдении которых предоставляются бюджетные кредиты на покрытие дефицита на 2016 и 2017 годы. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 28 марта.

В частности, такие регионы не должны выполнять условие о соблюдении нормативов формирования расходов на оплату труда госслужащих и содержание органов государственной власти.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с даты подписания соглашений о предоставлении регионам указанных бюджетных кредитов, заключенных в 2016 или 2017 годах.