«Е заем» оптимизирует систему принятия решений о выдаче займов с помощью отчета НБКИ

Компания «Е заем» оптимизирует систему принятия решений о выдаче займов с помощью отчета НБКИ «Поведенческий анализ заемщиков после получения отказа в кредите/займе»

Созданный НБКИ продукт позволяет кредиторам совершенствовать собственные процедуры принятия решений о выдаче кредитов/займов. В том числе в части изучения поведения групп клиентов, которым было отказано в предоставлении займов, либо тех заемщиков, которые не стали пользоваться кредитными средствами, несмотря на одобрение.

Отчет, в числе прочего, содержит информацию о сумме остатка ссудной задолженности и количестве кредитов, взятых заемщиками в других организациях после получения отказа кредитора, заказавшего этот отчет. В отчете рассматриваются такие параметры, как качество кредитов, предоставленных другими организациями после отказа этого кредитора, глубина их просрочки, а также временной интервал с даты получения отказа. Кроме того, отчет оснащен рядом фильтров, с помощью которых кредитор может проводить анализ «отказного» потока по типам розничных кредитов/займов, а также по видам причин, по которым клиент получил отказ в кредите. При этом анализ может проводиться как в целом по рынку розничного кредитования, так и по референтным группам кредиторов.

«Благодаря отчету НБКИ мы получили возможность выявить несколько сегментов заемщиков, для которых действующие правила предоставления займов могут быть недостаточно эффективны, — отмечает управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Светлана Гайдукова. — Мы надеемся, что это позволит нам оптимизировать соответствующие процедуры принятия решений о выдаче займов и увеличить уровень одобрения кредитных заявок».

«Повышение эффективности работы с существующей клиентской базой по-прежнему остается основной задачей для кредиторов в ближайшем будущем, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин . — Более точное и оперативное понимание потребностей и возможностей своих клиентов позволяет ведущим представителям микрофинансового рынка повысить эффективность работы с ними на всех этапах кредитного процесса — от формирования продуктовой линейки до конкретных правил принятия решения. Это ведет к снижению рекламных и маркетинговых затрат кредиторов, повышению уровня лояльности клиентов за счет более объективных и гибких правил и, в конечном итоге, к получению серьезного преимущества в конкурентной борьбе».

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