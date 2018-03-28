Apple начала продажи клавиатуры, мыши и трекпада в цвете «серый космос»

Это следует из материалов российского онлайн-магазина компании, где новинки уже доступны для покупки. Заявленный срок доставки товаров составляет 1-2 недели с момента заказа.

В отличие от периферийных устройств серебристой расцветки, космически-серые аксессуары оцениваются производителем несколько дороже. Так, мышь Magic Mouse 2 в цвете «серый космос» стоит 7490 рублей против стандартных 5790 рублей, тогда как клавиатура Magic Keyboard 2 и трекпад Magic Trackpad 2 оцениваются в 10 790 рублей против базовых 9490 рублей.

Релиз устройств ввода для Mac в цвете «серый космос» состоялся одновременно с новым iMac Pro той же цветовой гаммы. Правда, приобрести аксессуары отдельно от моноблока производитель не позволял, ссылаясь на ограниченный тираж. Очевидно, увеличение цены товаров позволило Apple нарастить объемы их производства и начать свободные продажи.

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