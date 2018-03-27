Самозанятые будут платить налоги с каждой транзакции

Минфин подтвердил планы ввести новый режим налогообложения для индивидуальных предпринимателей и самозанятых — налоги с них буду взиматься автоматически и в онлайн-режиме, с использованием мобильного приложения.

Об этом заявил глава минфина Антон Силуанов на коллегии ведомства. Ранее "РГ" сообщала о намерении минэкономразвития на новом этапе легализации самозанятых перейти к транзакционным налогам для них — уплате определенного процента по каждому факту оказания услуги и совершения платежной операции. Механизм сводит к нулю издержки и налоговую отчетность.

О главных предстоящих изменениях в налоговой системе Силуанов сказал в самых общих чертах, дав понять, что окончательные решения все еще не приняты. Подготовленные минфином новации приведут, по его оценке, к росту инвестиционных возможностей предприятий на один процент ВВП.

Министр заверил, что выиграют от изменений добросовестные корпоративные налогоплательщики. Суть новаций он не раскрыл.

Две трети налоговых преференций получают люди с большим достатком, минфин хочет сделать их адресными

Ранее минфин и минэкономразвития предлагали снизить страховые взносы работодателей до 21-22 процентов и одновременно увеличить до такого же уровня ставку налога на добавленную стоимость (НДС), публичная дискуссия об этом прекратилась после того, как против такого маневра выступил социальный блок правительства. Другие новации, связанные с возможным увеличением инвестиций, не обсуждались. Но по экспертным оценкам сэкономленные на пенсионных взносах средства работодатели потратят не столько на инвестиции, сколько на повышение зарплат.

Общий уровень налоговой нагрузки для бизнеса не изменится, пообещал Силуанов. Между тем для решения стратегических задач, названных президентом страны, в ближайшие шесть лет от федерального бюджета потребуется около 8 триллионов дополнительных расходов, оценивает глава Счетной палаты Татьяна Голикова . Минфин рассчитывает найти эти деньги, в частности, за счет "более справедливого" расширения налоговой базы (борьбы с теневым сектором) и не допускает даже точечных изъятий из бюджетного правила — использования доходов от нефти свыше цены отсечения (около 40 долларов за баррель) иначе как на формирование резервов. При этом, судя по всему, не исключено, что дополнительные ресурсы будут найдены в нефтегазовых отраслях.

В свою очередь глава минэкономразвития Максим Орешкин предостерег от "простого" повышения налогов — все изменения, по его словам, должны работать на экономический рост и борьбу с бедностью.

8 триллионов рублей дополнительных расходов потребует от федерального бюджета выполнение задач, обозначенных в Послании президента Федеральному Собранию.

Другими источниками дополнительных средств для бюджета станут развитие системы прослеживаемости товаров (по оценке Силуанова, она принесет 200-300 миллиардов рублей), а также переход к давно анонсированному властями адресному характеру социальной поддержки и связанный с этим пересмотр налоговых льгот. Сейчас 2/3 налоговых преференций достаются людям с большим достатком, это несправедливо, сказал министр финансов. Адресная система соцзащиты должна основываться не на показателе прожиточного минимума, а на показателе минимального потребительского бюджета, считает Татьяна Голикова.

"Это сложный переход, но нам кажется, что это залог победы над бедностью в нашей стране", — сказала она.

Также минфин при поддержке Банка России рассчитывает на завершение обсуждения с социальным блоком правительства индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который должен прийти на смену текущему механизму обязательного формирования пенсионных накоплений. Внедрение ИПК позволит увеличить соотношение пенсий к зарплатам на 10-20 процентов, а инвестиционные ресурсы на 1,5 процента ВВП, считает Силуанов (текущий средний размер назначенной пенсии составляет около 34-35 процентов от средней зарплаты). Глава Банка России Эльвира Набиуллина , говоря о "длинных" ресурсах для развития финансового рынка, призвала "пройти" дискуссию о пенсионных накоплениях и принять по ним решение.

Ключевое отличие ИПК от действующего и замороженного с 2014 года механизма — квазидобровольный характер, возможность для работника выбрать ставку отчислений и налоговые льготы для той части фонда оплаты труда, которая направляется на накопления.