Госдума приняла в первом чтении законопроект, уменьшающий налоговое бремя для банков с отозванной лицензией

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на уменьшение налогового бремени для банков с отозванной лицензией. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 292 части второй Налогового кодекса РФ

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, действующая редакция пункта 3 указанной статьи Налогового кодекса предоставляет банкам право переносить суммы резервов на возможные потери по ссудам, отнесенные на расходы и не полностью использованные в отчетном (налоговом) периоде, на покрытие убытков по безнадежной задолженности по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, на следующий отчетный период. Однако отзыв лицензии на осуществление банковских операций не позволяет налогоплательщикам использовать особенности налогообложения, установленные для банков.

«Это приводит к тому, что по результатам камеральных налоговых проверок ликвидируемых банков налоговыми органами выносятся решения о восстановлении на доходы всей суммы неиспользованного резерва, сформированного до отзыва у кредитной организации лицензии, об исключении из состава расходов суммы резерва, сформированного после отзыва лицензии. В результате указанных действий у ликвидируемого банка возникает формальная обязанность восстановить на доход сумму резерва и уплатить налог на соответствующую сумму без реального получения прибыли», — говорится в пояснительной записке. Это, в свою очередь, дополнительно ухудшает финансовое состояние кредитной организации и нарушает имущественные интересы кредиторов банка по денежным обязательствам.

Законопроект вносит в Налоговый кодекс изменения, устанавливающие, что суммы резервов, не использованные банком до отзыва лицензии, не подлежат восстановлению в составе доходов на дату отзыва лицензии. Сумму сформированного резерва в целях определения налоговой базы предлагается фиксировать на дату отзыва лицензии и использовать после отзыва лицензии в порядке, установленном Центробанком

«Принятие будущего федерального закона позволит обеспечить защиту имущественных интересов не только налогоплательщиков, но и их кредиторов, поскольку действие этих норм будет способствовать сохранению имущественной (конкурсной массы) ликвидируемых кредитных организаций, направляемой на удовлетворение требований кредиторов», — подчеркивают авторы законопроекта.