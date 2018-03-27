На платёжках ЖКХ разрешат социальную рекламу

МЧС и Социальная реклама и информация Минздрава МВД может быть размещена на платёжках по ЖКХ. Соответствующий закон в редакции согласительной комиссии был рекомендован Комитетом Совета Федерации по экономической политике к принятию палатой.

Ранее, 29 ноября 2017 года Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон, и для его доработки была создана согласительная комиссия.

По словам члена Комитета Совфеда по экономической политике Антона Белякова, в результате обсуждений депутаты и сенаторы договорились, что сообщения социального характера, которые не подпадают под действие закона о рекламе, могут размещаться на платёжках, но только на их обратной стороне.