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На платёжках ЖКХ разрешат социальную рекламу
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На платёжках ЖКХ разрешат социальную рекламу 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Социальная реклама и информация Минздрава, МЧС и МВД может быть размещена на платёжках по ЖКХ. Соответствующий закон в редакции согласительной комиссии был рекомендован Комитетом Совета Федерации по экономической политике к принятию палатой.
Ранее, 29 ноября 2017 года Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон, и для его доработки была создана согласительная комиссия.
По словам члена Комитета Совфеда по экономической политике Антона Белякова, в результате обсуждений депутаты и сенаторы договорились, что сообщения социального характера, которые не подпадают под действие закона о рекламе, могут размещаться на платёжках, но только на их обратной стороне.
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