Стало известно, кто платит самый большой транспортный налог в России

По информации ФНС России, автомобилисту ежегодно приходит транспортный налог в размере 540 тыс. рублей за его 1200-сильный автомобиль. Таким мотором, отметим, оснащается Bugatti Veyron Super Sport.

Как сообщал «Авторамблер», владельцы дорогих и мощных автомобилей зачастую пользуются лазейкой в законодательстве, которая позволяет им платить налог по сниженной ставке: они получают документы об инвалидности второй группы, либо оформляют машину на инвалидов.

По данным Счетной палаты, среди «льготников» есть владельцы Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracan и Bentley Continental. Суммы скидок, которые получил каждый из таких налогоплательщиков, составили от 111 тысяч до 173 тысяч рублей.