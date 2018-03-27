Ещё
Воронежец в суде пытается доказать, что ничего не должен банку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежец в суде пытается доказать, что ничего не должен банку 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Юрий Калаев погасил кредит в 14 тыс., а через 6 лет узнал, что должен 100 тыс.
Погасил кредит, забыл про него, но через 6 лет вдруг узнал, что должен приличную сумму. Такая неприятная история произошла с жителем Воронежа Юрием Калаевым. В 2012 году мужчина взял займ в 14 тыс. рублей, чтобы купить сотовый телефон, и, по его словам, всё выплатил до копейки. Однако, последний перевод в банк почему-то не дошёл. Финансисты целых 6 лет не сообщали об этом клиенту, даже не требовали вернуть деньги, но зато исправно начисляли пеню. В итоге мужчина оказался должен 100 тыс. рублей. Юрий узнал об этом совершенно случайно, когда решил взять ипотеку в другом банке. Оказалось, он уже несколько лет числится в списке недобросовестных заёмщиков. — Я даже не знал, что мне нужно что-то выплачивать, а ещё набежали такие проценты. Если бы я не пошёл в банк брать ипотеку, а там дальше бы жил до другого момента, узнал бы позже, может, сумма была бы другая и больше, — рассказал житель Воронежа Юрий Калаев. Теперь Юрий и его адвокат пытаются добиться списания долга. А также исключения из списка должников. В банке комментировать ситуацию отказались, сославшись на коммерческую тайну и неразглашение персональных данных клиентов.
Вести Воронеж: последние новости
Президент: причиной трагедии в Кемерово стали преступная халатность и разгильдяйство В Кемерово сгорел торговый центр: погибли 48 человек Проверки пожарной безопасности во всех воронежских ТЦ завершат к середине апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге339
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным105
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово184
Запад начал войну разведок без правил65
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово98
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение