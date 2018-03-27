Воронежец в суде пытается доказать, что ничего не должен банку

Юрий Калаев погасил кредит в 14 тыс., а через 6 лет узнал, что должен 100 тыс.

Погасил кредит, забыл про него, но через 6 лет вдруг узнал, что должен приличную сумму. Такая неприятная история произошла с жителем Воронежа Юрием Калаевым. В 2012 году мужчина взял займ в 14 тыс. рублей, чтобы купить сотовый телефон, и, по его словам, всё выплатил до копейки. Однако, последний перевод в банк почему-то не дошёл. Финансисты целых 6 лет не сообщали об этом клиенту, даже не требовали вернуть деньги, но зато исправно начисляли пеню. В итоге мужчина оказался должен 100 тыс. рублей. Юрий узнал об этом совершенно случайно, когда решил взять ипотеку в другом банке. Оказалось, он уже несколько лет числится в списке недобросовестных заёмщиков. — Я даже не знал, что мне нужно что-то выплачивать, а ещё набежали такие проценты. Если бы я не пошёл в банк брать ипотеку, а там дальше бы жил до другого момента, узнал бы позже, может, сумма была бы другая и больше, — рассказал житель Воронежа Юрий Калаев. Теперь Юрий и его адвокат пытаются добиться списания долга. А также исключения из списка должников. В банке комментировать ситуацию отказались, сославшись на коммерческую тайну и неразглашение персональных данных клиентов.