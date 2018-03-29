У калининградки из-за вирусной программы в телефоне пропало 8 тысяч рублей

Жительниц Калининграда лишилась 8 тысяч рублей после того, как в ее телефон попала вирусная программа. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД

Незадолго до этого 46-калининградка разместила в интернете объявление о продаже лодочного мотора. Вскоре ей на телефон пришло смс с непонятной веб-ссылкой внутри. Женщину это не насторожило и она нажала на нее. Телефон тут же перестал нормально работать, а затем пришло следующее смс — от банка о списании 8 тысяч рублей со счета.

«Специалисты из отдела «К» установили, что телефон потерпевшей был заражен вирусной программой, при помощи которой злоумышленники завладели реквизитами банковской карты, хранящимися в банковском приложении для смартфона», — рассказали в МВД.

Злоумышленника ищут. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.