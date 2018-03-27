«Пока не начнется рост доходов, кредитная петля продолжит затягиваться на горле россиянина»

«В моем понимании, маловероятно, что последние изменения ключевой ставки заметно скажутся на процентах по ипотечным кредитам. Во-первых, снижение было довольно незначительным, всего на 0,25%, во-вторых, на мой взгляд, это снижение уже было отыграно в течение последних двух месяцев, поэтому каких-то дополнительных корректировок я сейчас не ожидаю.

Россельхозбанк и Застрельщиками изменения реальных ставок у нас традиционно выступают банки, имеющие критические доли на этом рынке. В первую очередь это Сбербанк , за которым идет ВТБ Газпромбанк — четыре основных игрока. Сбербанк уже снижал ставки, то же сделал и ВТБ, это было в период после новогодних праздников и до выборов. Не думаю, что сейчас произойдет что-то новое, и, скорее всего, на этом аттракцион быстрого снижения ставок вообще подходит к концу, и дальнейшего значительного снижения мы в пределах текущего года уже не увидим. Реальные ставки для человека с улицы сегодня находятся в районе 10% годовых, где-то чуть больше, где-то меньше. Я не думаю, что до конца года эта ставка сильно изменится.

На самом деле интересен не только абсолютный размер ставки, а то насколько домохозяйство может себе позволить обслуживание этого кредита. В условиях, когда все последние годы реальные располагаемые доходы домохозяйств снижаются, а де-факто это так, все меньшее число людей может себе позволить без предельного напряжения обслуживать ипотечные кредиты. Тем более не будем забывать, что население уже сильно закредитовано. Я имею в виду не только ипотеку, но и другие виды кредитов, — карточные, потребительские. Исходя из этого, просто снижение ставки не поможет изменить ситуацию. До тех пор пока не начнется реальный рост доходов домохозяйств, боюсь, при любой ставке кредитная петля продолжит затягиваться на горле среднестатистического россиянина.

Существуют различные льготные ипотечные программы, но льготы для отдельно взятой категории ситуацию в целом никак не меняют. Вот ввели сейчас датирование ставки для молодых семей. Это, безусловно, хорошо, но надо понимать, что в стране живут не только молодые семьи, что в целом неудовлетворенность населения в отношении жилья огромна и не только молодыми семьями определяется. Так что системно нас может спасти только реальный рост доходов населения, а без развития экономики это сделать невозможно. Это определяется не дотациями, а тем, что экономика позволяет людям больше зарабатывать.

Конечно, даже небольшое снижение процентов по ипотеке имеет значение. Это может стать определенным стимулом, тем более, что с повышением доступности кредита какое-то количество новых заемщиков, до этого не проходивших через сито андеррайтинга, начинают его проходить. Но оценить, насколько велико влияние от снижения ставки, сложно, в моем понимании, не очень. В прошлом году ЦБ несколько раз снижал свою ставку. Люди стали пытаться получить кредиты, но проблема в том, что из числа пытающихся многие все равно не могут дотянуться до этой возможности, ведь параллельно с этим плавно снижались и реальные располагаемые доходы. Денег у людей стало меньше.

Текущим целевым ориентиром для ставки по ипотеке на ближайшие несколько лет является величина 6%. Я думаю, что это хорошая и правильная величина. Вопрос только какому уровню реально располагаемых доходов эта ставка будет соответствовать? Хорошо, что хотя бы формально ипотечное кредитование становится доступнее, а плохо, что все это происходит на фоне продолжающегося роста закредитованности населения. Боюсь, что если экономика качнется куда-нибудь в минус, это может привести к тяжелому дефолтному состоянию большое число заемщиков. Количество сделок с ипотекой растет, только надо понимать, что это обусловлено как раз тем, что у людей нет денег. Они бы и рады купить без ипотеки, но не на что, ведь все жировые накопления, которые были сделаны в тучные годы, уже использованы. Поэтому ипотека и продолжает занимать все больше места в структуре сделок».

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