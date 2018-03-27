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За помощников по хозяйству страховые взносы не платятся
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За помощников по хозяйству страховые взносы не платятся 

Время бухгалтера 32 минуты назад
Налоговики рассказали, о взносах на обязательное страхование в случаях, когда граждане оплачивают наемным сотрудникам работу по дому. НК РФ обязывает страхователей, в том числе физиков без статуса ИП, если они оплачивают труд других лиц, уплачивать соответствующие взносы. Для этого необходимо зарегистрироваться в налоговом органе по месту жительства, представив туда заявление. При этом Кодекс содержит отсылку по вопросам обложения взносами конкретных выплат к нормам федерального законодательства.
Так, в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ, с доходов, полученных физлицами без статуса ИП от таких же лиц за уборку и ведение хозяйства, взносы не уплачиваются. Поэтому частные страхователи в базу для исчисления платежей по обязательному страхованию эти суммы не включают. При этом специалисты ведомства подчеркивают, в данном случае гражданство наемного работника значения не имеет. Дополнительно сообщается, что освобождение указанных надомных услуг от взносов действует применительно к расчетным периодам, начиная с 2017 года.
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