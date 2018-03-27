Россияне наращивают объем свободных денег, надолго ли

Какой бы удивительной ни казалась новость о том, что у россиян стало больше свободных средств, исследования «Ромира» утверждают именно это. Согласно его данным, за два месяца нового года свободных денег, а именно средств, которые остаются после оплаты расходов на еду, бытовые товары, транспортные услуги и ЖКХ, у россиян было больше, чем в аналогичные периоды за прошлые десять лет. В среднем у человека оставалось 18,5 тысячи свободных рублей.

Опрошенные агентством «Прайм» аналитики полагают, что внезапный скачок свободных денег может быть связан с единовременными выплатами бюджетникам перед президентскими выборами. В дальнейшем же ожидать роста не приходится, так как единовременные выплаты оказывают только краткосрочный эффект. Тем не менее, не исключено, что вырастет покупательная способность населения.

Единовременный удар против бедности

По словам аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, рост объема свободных денег у домохозяйств связано с несколькими факторами. «Это может быть обусловлено выплатами, которые по понятным причинам расцениваются получателями как разовые. Таким образом, логичным выглядит отказ от наращивания расходов на текущее потребление», — отмечает эксперт.

Он также обращает внимание на повышенные сберегательные настроения населения из-за экономической и геополитической нестабильности. «Согласно регулярным опросам ФОМ , оценка изменения материального положения семьи за прошедшие 12 месяцев в феврале показала лучшие результаты с начала кризиса. Но, между тем, ожидания изменения материального положения семьи в следующие 12 месяцев откатились на уровни годовалой давности», — напоминает Нигматуллин. Таким образом, домохозяйства зарабатывают больше, но не верят в дальнейшее улучшение ситуации и наращивают денежную подушку безопасности, экономя в том числе на текущем потреблении.

С учетом того, что реальные располагаемые доходы россиян падали четыре года подряд и, судя по последним данным, позитивные моменты наметились только в самом конце прошлого и двух месяцах нынешнего года, единственное, что может объяснить скачок — это действительно единовременные выплаты, которые были отмечены в отдельных отраслях и по отдельным регионам или видам деятельности, полагает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев

"Так, в феврале во исполнение майских указов президента от 2012 года о повышении зарплат учителям, врачам и иным работникам бюджетных отраслей, в некоторых высших учебных заведениях заработные платы были повышены в 2-3 раза. При этом в бюджете государства подобное увеличение зарплат бюджетникам не предусмотрено", — замечает он.

Главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров тоже связывает рост свободных денег с единовременной выплатой бюджетникам. «На рост также указывает статистика Росстата : в феврале реальные располагаемые доходы населения выросли на 4,4% год к году, а реальные зарплаты — на 9,7% год к году. Помимо единовременных выплат бюджетникам рост также обеспечило повышение социальных пенсий на 2,5% с февраля», — замечает он.

В свою очередь старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич считает, что новый максимум показателя не говорит ни о чем. «Дело в том, что предыдущий максимум приходился на 2014 год, когда курс доллара большую часть года был совершенно другим — в районе 35 рублей. Сейчас же покупательная способность „нового пика“ ниже, чем была тогда», — объясняет он, уточняя, что новый пик вызван ростом номинальных доходов граждан.

Впереди очередной спад

Аналитики полагают, что из-за отсутствия серьезных сдвигов в экономике, дальнейшего роста свободных денег ждать не стоит.

Поскольку никаких решений о существенном повышении базовых окладов бюджетникам правительством не принималось, то единовременные выплаты имеют краткосрочный эффект, то есть через 1-2 месяца ситуация с доходами может возвратиться к прежней, когда темпы роста в реальном выражении были незначительными — около нуля, объясняет Тихомиров.

"С учетом завершившийся выборной кампании, а также планов по повышению налоговой и другой нагрузки на население, ожидать высоких темпов роста доходов и свободных денег у населения не приходится", — говорит он. По его прогнозу, в 2018 году реальные доходы населения могут в среднем вырасти на 0,9% в годовом выражении.

Судя по отдельной информации от самих бюджетников, получивших на руки сразу по 2-3 оклада, выплаты в основном производились наличными в конвертах, замечает Коренев. «Скорее всего, источником этих выплат были бюджеты самих организаций, подаривших своим сотрудникам этот праздник», — говорит он. При этом, возможно, по его словам, это было сделано за счет перераспределения денежных средств между статьями, где были заложены расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальный ремонт зданий, оборудование и обновление техники в лабораториях, а также на ведение научно-исследовательской деятельности. «Если это окажется правдой, то ждать в дальнейшим столь щедрых выплат уже не приходится», — говорит он.

Что касается возможной динамики роста доходов населения в 2018 году, то никаких объективных оснований для их резкого роста нет, полагает Коренев. «В бюджете столь существенный рост зарплат сотрудникам бюджетных организаций не предусмотрен. Доля же частного бизнеса в стране не столь высока, чтобы „сделать погоду“, да и особого роста производительности там тоже не наблюдается», — говорит он.

О росте реальных доходов населения пока говорить не приходится, соглашается Зварич. «Однако вполне возможно, что в рамках 2018 года реальные доходы начнут расти, что улучшит покупательную способность населения, увеличит объем свободных денег на руках населения за счет положительных факторов», — говорит он. В результате новые пики действительно будут говорить о росте потребительских возможностей граждан, заключает аналитик.