Силуанов рассказал, как увеличить отношение пенсий к зарплатам 

Сейчас средний размер назначенной пенсии составляет около 34-35 процентов от средней зарплаты. Концепция ИПК разработана Минфином и Банком России, он должен прийти на смену текущему механизму обязательного формирования пенсионных накоплений, которое остается замороженным с 2014 года.
Ключевое отличие ИПК — квазидобровольный характер, возможность для работника выбрать ставку отчислений и налоговые льготы для той части фонда оплаты труда, которая направляется на накопления. Оппонентом ИПК выступал социальный блок правительства.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, говоря о «длинных» ресурсах для развития финансового рынка, призвала «пройти» дискуссию о пенсионных накоплениях и принять по ним решение.