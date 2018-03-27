Силуанов рассказал, как увеличить отношение пенсий к зарплатам

Сейчас средний размер назначенной пенсии составляет около 34-35 процентов от средней зарплаты. Концепция ИПК разработана Минфином Банком России , он должен прийти на смену текущему механизму обязательного формирования пенсионных накоплений, которое остается замороженным с 2014 года.

Ключевое отличие ИПК — квазидобровольный характер, возможность для работника выбрать ставку отчислений и налоговые льготы для той части фонда оплаты труда, которая направляется на накопления. Оппонентом ИПК выступал социальный блок правительства.