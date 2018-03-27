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Силуанов рассказал, как увеличить отношение пенсий к зарплатам
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Силуанов рассказал, как увеличить отношение пенсий к зарплатам 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сейчас средний размер назначенной пенсии составляет около 34-35 процентов от средней зарплаты. Концепция ИПК разработана Минфином и Банком России, он должен прийти на смену текущему механизму обязательного формирования пенсионных накоплений, которое остается замороженным с 2014 года.
Ключевое отличие ИПК — квазидобровольный характер, возможность для работника выбрать ставку отчислений и налоговые льготы для той части фонда оплаты труда, которая направляется на накопления. Оппонентом ИПК выступал социальный блок правительства.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, говоря о «длинных» ресурсах для развития финансового рынка, призвала «пройти» дискуссию о пенсионных накоплениях и принять по ним решение.
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