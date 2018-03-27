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Финансисты рассказали об удержании НДФЛ, если работник обрел статус резидента
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Финансисты рассказали об удержании НДФЛ, если работник обрел статус резидента 

Время бухгалтера 47 минут назад
Подоходный налог для физлица, не являющегося налоговым резидентом РФ, рассчитывают по тридцатипроцентной ставке. Если в отчетном периоде сотрудник обрел такой статус, то НДФЛ на его зарплату начисляют по тринадцатипроцентной ставке.
В подобных случаях чиновники рекомендуют компаниям следовать п. 3 ст. 226 НК РФ. В ней сказано, что сумма подоходного налога считается на день получения дохода по ст. 223 НК РФ нарастающим итогом. Этот механизм применяется ко всем доходам физлица за отчетный период. C месяца, в котором работник стал налоговым резидентом, перечисленные в бюджет по тридцатипроцентному тарифу налоги засчитываются при расчете базы по НДФЛ.
Это возможно только в периоде, в котором изменился статус плательщика.
ПИСЬМО Минфина РФ от 27.02.2018 03-04-06/12086
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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